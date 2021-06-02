Черчесов: «У Самошникова травма. Неделю будет восстанавливаться»

1622585601

сегодня, 01:13

Главный тренер сборной России после контрольного матча с Польшей (1:1) ответил на вопрос об окончательной заявке своей команды на Евро-2020 и сообщил о травме защитника «Рубина» .

Думать [об окончательной заявке] осталось недолго. Повторю, что сегодня (Прим. — во вторник) подаём заявку, но до 12 числа любая команда может сделать замены — и по причине травмы, и по причине ковида. Кстати, у Самошникова сегодня выявлено повреждение. Сделали МРТ — неделю он должен восстанавливаться. Будем думать.