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Черчесов: «У Самошникова травма. Неделю будет восстанавливаться»

сегодня, 01:13
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча с Польшей (1:1) ответил на вопрос об окончательной заявке своей команды на Евро-2020 и сообщил о травме защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

Думать [об окончательной заявке] осталось недолго. Повторю, что сегодня (Прим. — во вторник) подаём заявку, но до 12 числа любая команда может сделать замены — и по причине травмы, и по причине ковида. Кстати, у Самошникова сегодня выявлено повреждение. Сделали МРТ — неделю он должен восстанавливаться. Будем думать.

Ранее агент Самошникова сообщил о том, что 23-летним футболистом интересуются топ-клубы РПЛ.

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