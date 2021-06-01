Врач сборной России: «Дзюба очень хорошо восстанавливается после нагрузок»

Врач сборной России Эдуард Безуглов похвалил форварда команды Артема Дзюбу.
В 2017 году у Артема была непростая ситуация с коленным суставом, но тогда всё тоже обошлось без операции, хотя некоторые люди очень активно рекомендовали ему ее сделать.
И не факт, что если бы это произошло, мы бы теперь знали Дзюбу как одного из самых популярных футболистов страны. Плюс у Артема уникальное сочетание роста, силы и скорости. Несмотря на свои габариты, он является быстрым футболистом. Кроме того, он очень хорошо восстанавливается после нагрузок, что мы видим при проведении мониторинга функционального состояния.
По итогам уже вчерашнего дня занял первое место в группе Л.Яшина, а по итогам месяца в целом пятое. Какой приз мне ожидать и на сколько продлится ВИП?
По итогам уже вчерашнего дня занял первое место в группе Л.Яшина, а по итогам месяца в целом пятое. Какой приз мне ожидать и на сколько продлится ВИП?