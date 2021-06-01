Врач сборной России: «Дзюба очень хорошо восстанавливается после нагрузок»

Врач сборной России Эдуард Безуглов похвалил форварда команды .

В 2017 году у Артема была непростая ситуация с коленным суставом, но тогда всё тоже обошлось без операции, хотя некоторые люди очень активно рекомендовали ему ее сделать.

И не факт, что если бы это произошло, мы бы теперь знали Дзюбу как одного из самых популярных футболистов страны. Плюс у Артема уникальное сочетание роста, силы и скорости. Несмотря на свои габариты, он является быстрым футболистом. Кроме того, он очень хорошо восстанавливается после нагрузок, что мы видим при проведении мониторинга функционального состояния.