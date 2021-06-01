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Врач сборной России: «Дзюба очень хорошо восстанавливается после нагрузок»

сегодня, 00:12

Врач сборной России Эдуард Безуглов похвалил форварда команды Артема Дзюбу.

В 2017 году у Артема была непростая ситуация с коленным суставом, но тогда всё тоже обошлось без операции, хотя некоторые люди очень активно рекомендовали ему ее сделать.

И не факт, что если бы это произошло, мы бы теперь знали Дзюбу как одного из самых популярных футболистов страны. Плюс у Артема уникальное сочетание роста, силы и скорости. Несмотря на свои габариты, он является быстрым футболистом. Кроме того, он очень хорошо восстанавливается после нагрузок, что мы видим при проведении мониторинга функционального состояния.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
и всё же с нагрузками перебарщивать не надо ... )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:13
Волю рукам не давать ещё быстрее восстановится.
beefs
beefs
сегодня в 01:37
что то очень сладенько поешь, посмотрим что будет на самом деле...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:58
Уважаемые организаторы, доброй ночи! Поясните пожалуйста.
По итогам уже вчерашнего дня занял первое место в группе Л.Яшина, а по итогам месяца в целом пятое. Какой приз мне ожидать и на сколько продлится ВИП?
Mangur
Mangur
сегодня в 00:49
Хорогие новоссти из сборной
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:33
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:18
Главное чтоб ни кто не сломался на тренеровках! Верим в вас парни!
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