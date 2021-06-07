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«Зенит» сделал «Интеру» предложение по трансферу Видаля

вчера, 20:45

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в России.

Как сообщается, миланский клуб хочет расстаться с чилийцем из-за высокой зарплаты футболиста, которая составляет 8 млн евро в год. Сам игрок хотел бы перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, поэтому он отклонил предложение мексиканской «Америки».

В числе заинтересованных в подписании Видаля клубов находятся «Зенит» и «Марсель», который возглавляет бывший главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли. Однако именно питерский клуб является лидером в борьбе за Видаля, потому что «Зенит» готов предложить игроку зарплату в размере более 4 млн евро.

На данный момент Артуро восстановился после операции на мениске, однако не выходил на поле с начала марта.

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Все комментарии
Prazdnik
Prazdnik
сегодня в 13:11
Удалений будет больше.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 12:42
С таким же успехом и дешевле можно уговорить Денисова вернутся, а если серьезно нужны Канте,Варан,Рамос
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 12:18, ред.
"клуб, который выступает в Лиге чемпионов"в групповом турнире
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:22
Наконец то появится боец в клубе, при условии что это не утка
Feanor1993
Feanor1993
сегодня в 09:17
Хорошее было бы усиление для Зенита. Но вряд ли чилиец согласится.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
сегодня в 08:02
Снова ща народных потратят 200 млн,а толк один - ПОСЛЕДНИЕ.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 07:42
Артуро одним словами очень эмоциональный воин.Прозвище Король.👑.)))
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 06:40
Опять государственные деньги в ход идут))

Ну этот не Мальком, этот заиграет со своим характером-то.
valt134
valt134
сегодня в 02:54
КРЯ-КРЯ...
valt134
valt134
сегодня в 02:52
Второй Малком??? Пенсионеры России пригрустили...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:00
Если этот кю пойдет в Зенит можно будет "клуб из северной столицы" ненавидить еще больше:))
Loko best 1
Loko best 1 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:37
Вы за карьерой Видаля следили???Он хоть где-то халтурил???
ULTRASteam
ULTRASteam
сегодня в 00:36
В сравнении с Жирковым вполне молодое пополнение...
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:49
Воо , я был прав о утке boss !☝😜
Gahi
Gahi
вчера в 23:43
После этой новости через 23 минуты появилось другая, где агент Видаля Фернандо Фелисевич утверждает что - "Эта информация - неправда" и с ним никто из Зенита об игроке не вёл переговоров. Так что остаётся надеяться только на то, что очередная информация о новом игроке Зенита, окажется достоверной и стороны наконец оформят своё сотрудничество, с тем футболистом который даст своё согласие играть в Зените. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:03
А Видаль то в курсе ?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:57
Нормальные люди пытаются экономить ,хоть как-то!!! А эти......!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:33
УТКА - BOSS !!! Это вам не болотная кряква !!!
Каков ГАЗПРОМ, подстать и УТКА !!!
ол
ол
вчера в 22:26
А заиграть может. В характере и настрое ему не откажешь
Futurista
Futurista
вчера в 22:25
Видаль?)...Эка нЕвидаль)...
ол
ол
вчера в 22:23
Может оказаться интересно. При условии, что его закодируют от алко. А в Питере это не просто:соблазнов завались
juvenale
juvenale
вчера в 22:06
В Питере пить хаха а Артуро это любит
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:01
Прийдет в зенит на заслуженный свой пенсион а потом в Сочи...) на курорт.
Rattlehead
Rattlehead ответ Loko best 1 (раскрыть)
вчера в 21:55
А зачем потеть и вовзращать былые кондиции, если и так будут платить?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:54, ред.
Признание британской элиты Абрамовичу пришлось покупать через яхты, дворцы и Челси. Зенит же упрямо продолжает верить в то, что его значимость в европейском футболе лежит в плоскости брендовых сделок и спонсирование германского клуба
Gorasul
Gorasul
вчера в 21:53
Зенит реально памятник путинской коррупции! Очередная кража и отмыв наших денег.
Loko best 1
Loko best 1
вчера в 21:42
Не понимаю,пишущих тут "экспертов",Видаль если вернёт былые кондиции,будет лучшим игроком Зенита.Думаю на пару лет его спокойно хватит.
particular
particular
вчера в 21:28, ред.
Ещё один Маркизио, только бОрзый, боевитый и с хаером...
Питерцы не перестают наступать на грабли и в ...
Мысли о ЛЧ напрочь перекрыли им доступ к разуму и прагматичности...
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 21:26
За стариков цепляется зенит, путь даже звёздных
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:26
Статусная покупка, не более. С точки зрения пользы для команды очень спорно.
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