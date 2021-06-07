«Зенит» сделал «Интеру» предложение по трансферу Видаля

1623087905

вчера, 20:45

Полузащитник «Интера» может продолжить карьеру в России.

Как сообщается, миланский клуб хочет расстаться с чилийцем из-за высокой зарплаты футболиста, которая составляет 8 млн евро в год. Сам игрок хотел бы перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, поэтому он отклонил предложение мексиканской «Америки».

В числе заинтересованных в подписании Видаля клубов находятся «Зенит» и «Марсель», который возглавляет бывший главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли. Однако именно питерский клуб является лидером в борьбе за Видаля, потому что «Зенит» готов предложить игроку зарплату в размере более 4 млн евро.

На данный момент Артуро восстановился после операции на мениске, однако не выходил на поле с начала марта.