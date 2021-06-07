«Зенит» сделал «Интеру» предложение по трансферу Видаля

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в России.
Как сообщается, миланский клуб хочет расстаться с чилийцем из-за высокой зарплаты футболиста, которая составляет 8 млн евро в год. Сам игрок хотел бы перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, поэтому он отклонил предложение мексиканской «Америки».
В числе заинтересованных в подписании Видаля клубов находятся «Зенит» и «Марсель», который возглавляет бывший главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли. Однако именно питерский клуб является лидером в борьбе за Видаля, потому что «Зенит» готов предложить игроку зарплату в размере более 4 млн евро.
На данный момент Артуро восстановился после операции на мениске, однако не выходил на поле с начала марта.
Ну этот не Мальком, этот заиграет со своим характером-то.
Ну этот не Мальком, этот заиграет со своим характером-то.
Каков ГАЗПРОМ, подстать и УТКА !!!
Каков ГАЗПРОМ, подстать и УТКА !!!
Питерцы не перестают наступать на грабли и в ...
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