«Челси» готов заплатить 180 млн евро за Холанда

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вчера, 20:57

Нападающий дортмундской «Боруссии» может перебраться в «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб провёл переговоры с представителями норвежца. «Боруссия» запрашивает за трансфер Холанда 180 млн евро, однако владелец «синих» Роман Абрамович готов заплатить данную сумму, чтобы усилить проблемную позицию форварда после победы в Лиге чемпионов.

Ранее главной трансферной целью «Челси» был нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. Однако лондонский клуб переключил своё внимание на Холанда, потому что бельгиец заявил, что останется в составе чемпионов Италии.