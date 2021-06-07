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«Челси» готов заплатить 180 млн евро за Холанда

вчера, 20:57

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перебраться в «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб провёл переговоры с представителями норвежца. «Боруссия» запрашивает за трансфер Холанда 180 млн евро, однако владелец «синих» Роман Абрамович готов заплатить данную сумму, чтобы усилить проблемную позицию форварда после победы в Лиге чемпионов.

Ранее главной трансферной целью «Челси» был нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. Однако лондонский клуб переключил своё внимание на Холанда, потому что бельгиец заявил, что останется в составе чемпионов Италии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:19
не подтверждено, пока не достоверно
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:39
максимум за любого игрока 80млн. Свыше это сумашествие. Но если Российские недра позволяют, то...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:26
Ага, уже бегут с деньгами...
juvenale
juvenale
вчера в 22:07
нет комментариев
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:47
Такими темпами Бавария чёрную устроит Абрамовичу. Это же их фишка - Бундеслигу скупать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:24
Через пару часиков появится информация, что переговоры не ведутся , к агенту никто не обращался.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:24, ред.
Не верю! Какой бы футбол не показывал Холланд в Боруссии, он ещё не дорос до такого ценника! Такую покупку Абрамович, я думаю он не станет рисковать, хотя по деньгам он конечно может себе это позволить. Холанд не так стабилен даже в игре за Боруссию это прослеживается, да и в игре за сборную это было видно. Так что пусть ещё сезон поиграет за Боруссию, наберётся мастерства и стабильности, а уж потом уже будет видно чего он стоит! Так что навряд ли Челси пойдёт на этот рискованный шаг, учитывая трансферную стоимость и зарплату на которую рассчитывает сам Холланд вместе с его агентом.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:06
Лучше не давать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:00
Деньги давать не куда
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