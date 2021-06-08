В «Челси» считают, что Холанд — «недостающее звено» команды

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сегодня, 00:03

«Челси» продолжает интересоваться нападающим дортмундской «Боруссии» .

Как сообщается, в лондонском клубе считают, что норвежец является «недостающим звеном» команды для того, чтобы одержать победу в Английской Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Боруссия» запрашивает за Холанда большие деньги, однако «Челси» готов заплатить 180 млн евро за трансфер форварда.