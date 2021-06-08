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В «Челси» считают, что Холанд — «недостающее звено» команды

сегодня, 00:03

«Челси» продолжает интересоваться нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Как сообщается, в лондонском клубе считают, что норвежец является «недостающим звеном» команды для того, чтобы одержать победу в Английской Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Боруссия» запрашивает за Холанда большие деньги, однако «Челси» готов заплатить 180 млн евро за трансфер форварда.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 11:35
Рома конечно на радостях может и отстегнуть таких денег,но вот стоит ли,большой вопрос.Как по мне-то нет...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:39, ред.
Черт его знает вроде и нужен, но ближе по стилю Луатаро
The Frei
The Frei
сегодня в 09:28
Мозг говорит: Холланд не стоит таких денег, играет не стабильно всего 2 сезона провел тока на топ уровне.

Сердце говорит: ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ!!! 🔵🔵🔵
112910415
112910415
сегодня в 07:51
бриллиантовое прямо звено !
ДСА
ДСА
сегодня в 04:57
Дорогое звено однако.
311
311
сегодня в 04:31
Что-то я сомневаюсь, что Абрам готов выложить 180 млн, пруфы пруфы!)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:10
Многие считают , что это пятое колесо в телеге Челси.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:19
Нападающий нужен...притом остро нужен, но не за такие деньги! Либо же, если верить СМИ Челси хочет включить в сделку двух воспитанников Абрахама и Хадсона-Одои + 80 миллионов...чем дальше, тем интереснее.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:54
Надо брать!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:44
Есть смысл еще на сезон Холланду остаться в Боруссии, закрепить свое превосходство
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:27
Мало бы кто отказался от такого звена!Но вот агент....
David Young
David Young
сегодня в 00:17
Что-то в этом есть, но его переход в Челси маловероятен.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 00:16
Не стоит он таких денег
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 00:11
Его агент отпугнет любой потенциальный интерес, ибо конский выкуп+ отступные агенту+ конская зп игроку. Так и засидится норвежец в девках.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:08
Агент Холанда тесно работает со СМИ !!!
А Абрамович вообще знает о том что Челси интересуется Холандом за его кровные 180 лямов ???)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:08
Дорогое,мать его,звено.Пусть Абрахама с Кепой берут они где-то на бумаге столько и стоят)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
А Холанд то в курсе???
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