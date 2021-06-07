Ибрагимович убеждает Икарди перейти в «Милан»

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вчера, 22:08

Нападающий намерен покинуть ПСЖ этим летом.

Как сообщается, футболист и парижский клуб собираются прекратить сотрудничество. В подписании аргентинца заинтересован ряд клубов, среди которых фигурирует «Милан». Нападающий «россонери» хочет удачно выступить с миланским клубом в следующем сезоне Лиги чемпионов, поэтому лично убеждает Икарди перейти в «Милан», чтобы вмести возглавить атаку команды.

Ранее Ибрагимович публично высказался относительно возможного перехода Икарди, который выступал за «Интер», в «Милан».