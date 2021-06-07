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Ибрагимович убеждает Икарди перейти в «Милан»

вчера, 22:08

Нападающий Мауро Икарди намерен покинуть ПСЖ этим летом.

Как сообщается, футболист и парижский клуб собираются прекратить сотрудничество. В подписании аргентинца заинтересован ряд клубов, среди которых фигурирует «Милан». Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович хочет удачно выступить с миланским клубом в следующем сезоне Лиги чемпионов, поэтому лично убеждает Икарди перейти в «Милан», чтобы вмести возглавить атаку команды.

Ранее Ибрагимович публично высказался относительно возможного перехода Икарди, который выступал за «Интер», в «Милан».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:35
срочно звонить жене !
BagioR
BagioR
сегодня в 00:50
....да че ты очкуешь. Я сто раз так делал...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:16
Скоро всех своих приятелей к себе перетянет!
Ozabot
Ozabot
вчера в 22:53
Вроде Ибра недолюбливал аргентинцев, называя их заносчивыми и ленивыми. Молодец, меняется ради клуба. Успехов ему. Если он так повлиял на остальную команду, то из Икарди может вообще сделать монстра.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:12
Да пусть они воссоединятся
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