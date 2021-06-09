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Салихова — о посте Витории: «Чтоб такое фиаско последний раз!»

сегодня, 02:36

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала пост наставника «красно-белых» Руя Витории в инстаграме. 51-летний специалист показал, как готовится к работе в московском клубе, рассматривая на ноутбуке скриншоты с товарищеского матча Россия — Болгария. Позже Витория отредактировал свой пост.

«Чтоб такое фиаско последний раз!» — отреагировала в своём телеграм-канале Салихова на публикацию Витории.

Салихова — о посте Витории: «Чтоб такое фиаско последний раз!»

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Все комментарии
Prichal
Prichal
сегодня в 10:52, ред.
Руя к столетию пригласили, хотя можно было даже Юрана или Гунько.
makkie
makkie
сегодня в 10:29
Не нравится мне вся эта шумиха вокруг Спартака.
Чувствую, Руй столкнётся с таким давлением, которого не было ни одного его предшественника в клубе.
Alhunah
Alhunah
сегодня в 08:56
а чё не так?
Feanor1993
Feanor1993 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 07:35
Если Леонид Двутрофеевич позволит =) Хотя, быть может, она и будет заглатывать тренера за тренером.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 07:15
Опять баба старика Арнольдыча заставит мучить золотую рыбку:Хочу быть владычицей морскою!!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 07:15
А она кто? И причём тут матч Россия - Болгария?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:04
Механизм увольнения Руя запущен...
Кто следующий ??
Prichal
Prichal
сегодня в 06:35
Когда Зарема в спартаке, его нелюбители спокойны.
ABir
ABir
сегодня в 06:32
Должен был на стадионе матч смотреть
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 06:06
Работа уже началась по выживанию
112910415
112910415
сегодня в 06:04
слишком много комментариев
mortid
mortid ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 05:22
В некоторых религиях она просто обезьяна.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 04:57
Женщина за рулем - обезьяна с гранатой.
Aris
Aris
сегодня в 04:49
Очередное невежество! Руй уже на выходе! А сама иди и тренируй ....... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:47
Проглотит зарема португальца.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:30
Кажется Руй в Спартаке ненадолго.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Баобаб (раскрыть)
сегодня в 03:41
Зарема популярнее Зенита. Их чемпионство так вообще утонуло в новостях про неё. Даже Петржеле пришлось высказаться об этом, в надежде примазаться к баблу Газпрому.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:41, ред.
Су..а. а может быть супруга. а вы что подумали?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:34
Ох и веселая работа Рую предстоит, Зарема выживет его - определенно.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 03:33
Есть информация, что это скриншот и он очень долго просидел смотря в него, ожидая начало матча.
Loko best 1
Loko best 1 ответ Баобаб (раскрыть)
сегодня в 03:33
Ее видимо и в Спартаке много стало
Баобаб
Баобаб
сегодня в 03:14
Что-то очень много Заремы на соккере стало.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 03:01
Он сборную со Спартаком перепутал? Лол. Это я, когда пытаюсь создать имитацию работу. А вообще Спартак походу вторую Канделаки забрал, которая поздравляет Азмуна - игрока сборной России.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:00
Что такаое произошло? Не понятно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:50
Зарема Селихова в разговоре с Руи Витория, - " Руи , Вы здесь гастарбайтер и видите себя достойно!!!"
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