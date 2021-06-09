Салихова — о посте Витории: «Чтоб такое фиаско последний раз!»

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сегодня, 02:36

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала пост наставника «красно-белых» Руя Витории в инстаграме. 51-летний специалист показал, как готовится к работе в московском клубе, рассматривая на ноутбуке скриншоты с товарищеского матча Россия — Болгария. Позже Витория отредактировал свой пост.

«Чтоб такое фиаско последний раз!» — отреагировала в своём телеграм-канале Салихова на публикацию Витории.