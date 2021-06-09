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Путин высказался о форме сборной Украины на Евро-2020

09 июня 2021, 21:02

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о форме сборной Украины, представленной перед Евро-2020. На форму украинской команды нанесено изображение контура карты страны с Республикой Крым.

Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция.

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