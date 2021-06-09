Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение на 10 лет

Российский судья Сергей Лапочкин, получивший отстранение от любой футбольной деятельности на 10 лет, прокомментировал решение УЕФА .

Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА , по которому мне запрещено заниматься судейской деятельностью до марта 2031 года. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал.