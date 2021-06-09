Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение на 10 лет

Российский судья Сергей Лапочкин, получивший отстранение от любой футбольной деятельности на 10 лет, прокомментировал решение УЕФА.
Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено заниматься судейской деятельностью до марта 2031 года. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал.
Речь про санкции что что РФС наказывает суровее чем УЕФА...
Речь про санкции что что РФС наказывает суровее чем УЕФА...
Ничего, Газпром пристроит!)
Ничего, Газпром пристроит!)
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То есть просто некомпетентен? Даже не знаю, что хуже
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То есть просто некомпетентен? Даже не знаю, что хуже