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Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение на 10 лет

вчера, 18:37

Российский судья Сергей Лапочкин, получивший отстранение от любой футбольной деятельности на 10 лет, прокомментировал решение УЕФА.

Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено заниматься судейской деятельностью до марта 2031 года. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:36
пожалел вилкова,я не удивлён,на счёт сроков,в штатах тоже дают по 200 лет и что? назови мне хоть одного судью возраста лапочкина после дисквы
протон1
протон1
вчера в 22:23
10 лет отматаешь срок и вернешься братка. что поделать суровая жизнь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:02
Серёга хочет пожловаться федуну на действия УЕФА.
TihonAlt
TihonAlt
вчера в 21:43
10 лет пролетят как один день. Газпром пристроит на непыльную должность.
морозз
морозз
вчера в 21:41
Потеря потерь, как сказал бы главный бомж России господин Миллер...сокращаются стройные ряды судейского корпуса получавшие зарплату в головном офисе Газпрома на Финском заливе!
311
311
вчера в 21:19
У Федуна уже новый фаворит - Кукуян!)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:02
В УЕФА нашим судейкам не разгуляться, а вот РФС - их уровень! Где попался, там и судят, по местным законам! Я в соседней теме уже писал что Промеса у нас давно бы уже оправдали!
Vector
Vector
вчера в 20:53
И через 10 лет его мстя будет холодной
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 20:53
Питерский не значит что он за Зенит. И ненависть моя здесь ни при чём.
Речь про санкции что что РФС наказывает суровее чем УЕФА...
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 20:38
Этого пса давно надо было отстранить , сколько ошибок делал , особенно в пользу Спартака
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:26
Меня интересует, как в УЕФА узнали о попытке подкупа ? Те, кто пытался это сделать, навряд ли сами отрапортовали, что "выходили" на Лапочкина, иначе могли оказаться за решёткой. Получается, сам Лапочкин где-то проговорился, не подумав о последствиях. Очень интересно.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:15
Валер, что же вы так своих, питерских, не любите?! Лапочкин по моему единственный судья который удалил Зобнина, но то что в первом тайме - это точно!
Ничего, Газпром пристроит!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:45
Прощай, Серега!!! Это судьбаааааааа!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:17
Вроде и поймали, а вроде и нет
1-я конная
1-я конная
вчера в 19:16
Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал.

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То есть просто некомпетентен? Даже не знаю, что хуже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:08
УЕФА вроде бы брлее солидный орган, чем РФС,а решение вынесло мягче, чем наши на Вилкова и Васильева. А потеря Лапочкина осложнит жизнь Спартака в юбилейный и последующие годы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:51
С УЕФА тягаться это все равно, что........ против ветра. Не знал? Попробуй.
161регион
161регион
вчера в 18:40
Есть Бог на свете!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Надо было отстранить пожизненно!
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