Жена Дюпина: «Мой муж стоит на воротах лучше всех в мире»

Анастасия Дюпина, жена вратаря сборной России и «Рубина» Юрия Дюпина, рассказала о подготовке супруга к Евро-2020.
Я знаю, насколько тяжело он тренируется, как ребята в сборной «убиваются». Он хочет, чтобы его поставили в рамку, добивается этого всеми силами, но переживает, что этого не будет. Думаю, с ним сборная пройдёт куда дальше, чем без него.
Он хорошо умеет играть на выходе, ловить мячи и стоять на воротах: делает это лучше всех в России, да и в мире. Его никогда не пугает конкуренция, даже если с ним соперничает за место на поле молодой классный вратарь или более опытный вратарь из сильной команды. Юра — очень целеустремленный: всегда борется и достигает цели.
Я поеду на две игры в Петербург. Была на товарищеском матче с Болгарией. Остальные матчи буду смотреть с семьей по телевизору. Я всей душой и сердцем болею за Россию. Уверена, парни далеко пройдут, и буду очень рада, если мои ожидания оправдаются.
Ранее о Дюпине в сборной России высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
У ворот стояли трое - он, она и у него.
У ворот стояли трое - он, она и у него.
прежде чем что то писать, ну дочитайте шоль
жене респект только, защищает и верит в Дюпина, это классно
а по существу, я думаю в этом сезоне Дюпин, реально был лучшим вратарем в РПЛ, хотя бы стабильным, и думал что он поедет первым номером
прежде чем что то писать, ну дочитайте шоль
жене респект только, защищает и верит в Дюпина, это классно
а по существу, я думаю в этом сезоне Дюпин, реально был лучшим вратарем в РПЛ, хотя бы стабильным, и думал что он поедет первым номером