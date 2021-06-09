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Жена Дюпина: «Мой муж стоит на воротах лучше всех в мире»

вчера, 20:01

Анастасия Дюпина, жена вратаря сборной России и «Рубина» Юрия Дюпина, рассказала о подготовке супруга к Евро-2020.

Я знаю, насколько тяжело он тренируется, как ребята в сборной «убиваются». Он хочет, чтобы его поставили в рамку, добивается этого всеми силами, но переживает, что этого не будет. Думаю, с ним сборная пройдёт куда дальше, чем без него.

Он хорошо умеет играть на выходе, ловить мячи и стоять на воротах: делает это лучше всех в России, да и в мире. Его никогда не пугает конкуренция, даже если с ним соперничает за место на поле молодой классный вратарь или более опытный вратарь из сильной команды. Юра — очень целеустремленный: всегда борется и достигает цели.

Я поеду на две игры в Петербург. Была на товарищеском матче с Болгарией. Остальные матчи буду смотреть с семьей по телевизору. Я всей душой и сердцем болею за Россию. Уверена, парни далеко пройдут, и буду очень рада, если мои ожидания оправдаются.

Ранее о Дюпине в сборной России высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 23:49
Или накурилась или нанюхалась. Три матча в группе, надеюсь, откроют ей глаза. А может всё-таки Грибы???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 22:55
Думает Черчесов, он то и мужик
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:53
Какую бы большую авоську Шунька бы не пропустил от Бельгии, твердолобый всё равно с финнами и датчанами поставит эту дырень, хотя Дюпин сейчас реально стабильнее и сильнее Сафонова и, тем более, Шунина.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 311 (раскрыть)
вчера в 22:52
Лунев в аэропорту)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 22:52
Вытеснялка сработает после евро, к сожалению
dеigandre
dеigandre
вчера в 22:40
Только он играет на воротах, а не стоит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:36
Хорошая у Дюпина жена,вся на позитиве, её бы к нам на ворота! 😜
Tostao
Tostao
вчера в 22:32
«Мой муж стоит на воротах лучше всех в мире»
У ворот стояли трое - он, она и у него.
Tostao
Tostao
вчера в 22:29, ред.
Дюпин сильнее Шунина и в конце-концов вытеснит его.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:55, ред.
Молодец Настя, страстно переживает за своего благоверного, но ведь такого же мнения и Катя, которая не меньше Дюпиной стоит горой за своего Антона. Так и хочется сказать, девчонки только не ссорьтесь и не прибегайте к чёрной магии. Благо,что их объединяет одно стремление и желание увидеть нашу Сборную, как можно ближе к финалу. Наверняка Черчесов даст возможность сыграть и Шунину и Дюпину. В любом случае, кого бы не выбрали наши тренеры на защиту последнего рубежа, удачи им и без травм.
311
311
вчера в 21:12
А во вселенной кто на первом месте?)
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 20:59
ахах сколько тут "мужиков" повылезало
прежде чем что то писать, ну дочитайте шоль
жене респект только, защищает и верит в Дюпина, это классно

а по существу, я думаю в этом сезоне Дюпин, реально был лучшим вратарем в РПЛ, хотя бы стабильным, и думал что он поедет первым номером
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:45
еще одна рот раскрыла....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:35
А нужен ли он сборной???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:34
Да ради бога, пусть стоит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:33
Конечно самый любимый самый лучший.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:30
Стас наверняка призадумался....
abramjan
abramjan
вчера в 20:22
рекламирует своего подкаблучника)...не очень умная девушка но откровенная и целеустремленная
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:02
Видать ты его поставила в рамку !!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Вот он ей промыл мозги ...
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