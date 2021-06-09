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Президент РФС рассказал о задачах сборной России на Евро-2020

вчера, 18:52

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о задачах национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

Снятие с чемпионата Европы сборной России из-за формы Украины? Это даже не обсуждалось. Уверен, это будет зрелищный и интересный турнир, болельщиков футбола он должен порадовать. Что касается нашей сборной, то она провела серьёзную подготовку, выполнила ту программу, которая была разработана к турниру. А ожидание только одно — команда приложит все силы, чтобы успешно выступить на турнире.

Если мы принимаем участие в этом турнире, первый этап — группа, поэтому на нём задача — выход из группы. Какой результат будет успешным? Давайте будем решать задачи по мере поступления, первая задача — выход из группы. Я вчера был на открытой тренировке, возможно, перед первой игрой смогу ещё раз встретиться с командой. Может, в пятницу.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:09
В пятницу ,перед первой игрой, им обязательно надо дать люлей, иначе провалимся
simon_3d
simon_3d ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 21:21
Смешно, у Украины молодая играющая сборная, которая без проблем прибьет российских инвалидов, при этом они еще и настроятся на этот матч, как на последний в жизни
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:33
В идеале - налететь в плэй-офф на Украину и показать им их место! )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:23
Объективно, датчане сильнее нас по составу, но с ними можно побороться за ничью, Бельгия - просто другая по уровню команда, пропустим мало и проиграем с минимальным счетом - нормально, ничья - невероятно и великолепно (линия обороны и вратарская у нас гораздо слабее образца 2018 года), остается играть на победу с финнами и добиваться большей разницы забитых - пропущенных (хотя уверенности, что обыграем финнов стопроцентной нет и в помине), то есть скорее всего будем бороться за выход с третьего места, после чего нарываемся на топ - сборную (хотя бы Италию в лучшем случае) и завершаем турнир с выполненной задачей. Черчесов остается рулить сборной, хотя по моему он останется в любом случае, если не будет откровенных разгромов.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:04
А если мы не выполним задачу выхода из группы, то вы выгоните, наконец, бараноголового маразматика из сборной? Или опять вспомните ЧМ 2018 и грандиозные низвержения арабов с африканцами имени усатого гения, которые делают его неприкасаемым на долгие годы?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:04
Какой 56 мог задать вопрос о снятии сб. России с чемпионата из-за какой то там ...?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:34
Наша задача встретиться в полуфинале с Украиной и разнести её в пух и прах! 😜
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:28
Ну если Дюков сказал надо пройти то не пройдут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:24
Трудно будет. Но удачи.
LOpp
LOpp
вчера в 19:13
Снятие с чемпионата Европы сборной России из-за формы Украины?

А Федун бы снялся.
Cat01
Cat01
вчера в 19:06
Задачи поставлены..... Удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:56
Не вылететь бы из группы
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