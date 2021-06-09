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Зарема: «Вздрагивала, когда в офис „Спартака“ приезжал Рахимов»

вчера, 16:37

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Болельщики «Уфы» ликуют: «Как хорошо, что Шамиль Газизов вернулся! С новым тренером угадал, спас от вылета». Забавно, но предыдущего тренера тоже назначал Газизов. Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Газизову приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: «Рашид Рахимов стал тренером „Уфы“». Фух, отлегло.

Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном для Шамиля сердцу клубе. Вполне понятна и обида Наримана на меня, которая даже в Instat и Wyscout все chercher да chercher за каждым скаутом: ведь уже октябрь, а купили только Андрича в «Уфу».

На мои требования всех разогнать немедленно ШГ искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас 10 туров прошло, а защитника все нет и нет. Про конфликт интересов — нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес.

Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность Газизова: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника.

Ранее экс-хавбек «Спартака» Роман Широков заявил, что Салихова в футболе разбирается лучше, чем большинство мужчин.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:26
что несет эта ...? ну зактните уже её. вот что бывает когда женщина получает власть. кошмар ужас хаос правления. ревность и злоба душит таких. легкомыслие.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:34
Ohmibod просто забыла вынуть.
n272nm
n272nm
вчера в 20:10
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 20:01
    может её тренировать поставить ,а то она всё знает и её больше всех здесь цитируют
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 19:50
    Зарема молодец! С яйцами!
    valt134
    valt134
    вчера в 19:44
    Вздрагивала... Темпераментная женщина!
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    вчера в 19:32, ред.
    Как то распустил свою пассию Лëня, лапочет что хочет, меж тем новый коуч еще ни одного матча не сыграл и пока рано его оценивать, а она уже столько всего против наговорила, теперь еще и палки будет в колеса вставлять, лишь бы её мнение победило, потому что она не за клуб, а за себя
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 19:19
    Федун, подари "Спартак" Зареме - хуже не будет.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:06, ред.
    Это она вздрагивала от тайного вожделения.И вообще,эта башкирка-ярая националистка :Не любит башкира Газизова,туркмена Рахимова и т.д. Любит только укро-еврея Арнольдыча.Временно.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    вчера в 18:35
    Эскор... Управленка разбушевалась не на шутку. Что там, есть еще про что рассказать? Журналисты похоже ночуют у ее дома и не как раньше, а чтоб интервью взять)))
    batog
    batog ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:05
    Так глядишь и ЕВРО незаметиш!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 17:53
    Какая пугливая эта Зарема.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 17:53
    Давай, Зарема, жги наполмом все, много интересного узнаем.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:51
    Молодец баба, все медиа на себя стянула во время евро
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 17:51
    Зря на Рахимова обижается Леди. Рахимов в какой команде не работал бы, был лучшим поставщиком очков, сливал в наглую, нарушая искусственно состав команды. Это чистая правда.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 17:50
    Кстати, она никого не оскорбила, а только лишь выразила мнение
    альсато
    альсато
    вчера в 17:31
      fzcdvpft5eq8
      fzcdvpft5eq8
      вчера в 17:30
      Япона мать, как ты достала. Чемпу и Соккеру больше писать и обсуждать нечего что-ли, кроме этой ша..вы содержантки????????????
      makkie
      makkie
      вчера в 17:01
      Всё просто - не нужно было звать таких прохиндеев, как Газизов.

      Неудивительно, что он вернулся обратно в Уфу. Серьезные клубы такого делопута не пригласят, а может и республиканские власти со временем проверят деятельность Шамиля. Уж больно много левых схем у него в футболе.
      Aris
      Aris
      вчера в 16:59
      Господа! Эти сплетни уже разлагают современный СМ! Если кто и решил развалить СМ, то он попал в точку!
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 16:54
      Газизов еще тот аферист !
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:51
      Походу за Заремой будущее Спартака.
      Она действительно шарит в футболе и разбирается в людях. В отличие от Федуна который всё меряет деньгами, точнее, их количеством...
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      вчера в 16:49
      Теперь понятно, кто стоит за СММ "Спартака". Жесткие оскорбления Черчесова и Рахимова, WTF, они вообще не имеют отношения к "Спартаку" никакого. Жесткие поливания Газизова, которого ОНА САМА же и брала.

      Лол, да я повеселюсь, если ее действительно возьмут спортивным директором "Спартака". Тогда развернется и вообще всех обложит))
      BDA8181
      BDA8181 ответ LOpp (раскрыть)
      вчера в 16:46
      А зря)) самая одыкватная))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:46
      Хорошо хоть не конч...ла.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 16:45
      BDA8181
      BDA8181
      вчера в 16:45
      и тут бабу понесло)))))))))))))))
      Prichal
      Prichal
      вчера в 16:43
      Рахимов- лучший воспитанник тарасовки, и как следствие, самый бездарный тренер РПЛ.
      LOpp
      LOpp
      вчера в 16:42
      я вздрагиваю, когда вижу имя - Зарема.
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 16:40
      Ну хоть не стонала,и не взвизгивала!!! Уже хорошо!!!
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