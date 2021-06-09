Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки

Пресс-служба сборной Бразилии объявила список футболистов, которые примут участие в Кубке Америки, сообщает Globo Esporte.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);
Защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва («Челси»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»);
Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Ранее стало известно, что сборная Бразилии не будет бойкотировать Кубок Америки.