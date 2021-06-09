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Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки

09 июня 2021, 22:17

Пресс-служба сборной Бразилии объявила список футболистов, которые примут участие в Кубке Америки, сообщает Globo Esporte.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»);

Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Ранее стало известно, что сборная Бразилии не будет бойкотировать Кубок Америки.

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Все комментарии
амурец
амурец
10 июня в 02:29, ред.
сильный состав однако
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июня в 23:38
Вполне себе боевой состав!
1bear
1bear
09 июня в 22:59
состав очень сильный,боюсь что конкурентов у такого на кубке Америки не найдётся
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 июня в 22:46
Состав очень внушительный. Практически идеальный
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