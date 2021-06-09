Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки

Конвейер опорников и юные гении атаки. От них ждут прорыва в этом сезоне Сезон только начался, но уже можно назвать десятку юношей, которые обещают

Римский проект Моуриньо: Абрахам и Шомуродов в атаке, пицца в поезде и лучший старт в карьере Жозе говорит, что в тысячной игре помолодел на 44 года.