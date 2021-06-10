Платини: «Конфликт УЕФА и Суперлиги меня забавляет»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением об идее создания Суперлиги.
Конфликт УЕФА и Суперлиги? Мне забавно от него. 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков. В этот раз руководителям почти удалось это. Но сильная реакция со стороны прессы и фанатов завела проект в тупик.
Болельщики и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА. Они объединили клубы.
У клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и ФИФА.
Ранее стало известно, что УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», не вышедших из Суперлиги.