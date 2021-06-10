Платини: «Конфликт УЕФА и Суперлиги меня забавляет»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением об идее создания Суперлиги.

Конфликт УЕФА и Суперлиги? Мне забавно от него. 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков. В этот раз руководителям почти удалось это. Но сильная реакция со стороны прессы и фанатов завела проект в тупик.

Болельщики и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА . Они объединили клубы.