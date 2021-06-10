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Платини: «Конфликт УЕФА и Суперлиги меня забавляет»

10 июня 2021, 00:53

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением об идее создания Суперлиги.

Конфликт УЕФА и Суперлиги? Мне забавно от него. 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков. В этот раз руководителям почти удалось это. Но сильная реакция со стороны прессы и фанатов завела проект в тупик.

Болельщики и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА. Они объединили клубы.

У клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и ФИФА.

Ранее стало известно, что УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», не вышедших из Суперлиги.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 13:32
Нормальные болельщики ВСЕГДА будут против Суперлиги.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
10 июня в 12:11
Так штука в том, что участвуя в турнире не подвластным УЕФА они уже автоматически выходят из УЕФА, по крайней мере именно это я прочитал в правилах УЕФА. Получается, это УЕФА их не отпускает и всячески стремится сохранить у себя при этом угрожая клубам. Вам не кажется, что в данном случае именно позиция УЕФА неправильная?
galem72
galem72
10 июня в 11:39
Подобное отношение лишь потому, что мишель давно уже не у дел. Если бы он по-прежнему крутился у футбольной кормушки, то вёл бы себя, как чеферин сейчас.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
10 июня в 11:07
А что плохого в том, что УЕФА не хочет терять эти клубы и даёт им шанс сохранить своё членство в УЕФА? То, что футбол уже давно не спорт, а шоу-бизнес, в котором крутятся ОГРОМНЫЕ деньги, ни для кого не секрет! И желание УЕФА сохранить в лице этих клубов курицу, несущею золотые яйца, вполне понятно! Но сосать двух маток УЕФА этим клубом не позволит! Ведь клубы не заявили, официально, что они выходят из УЕФА, но и из СЛ выходить, официально, тоже не спешат.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
10 июня в 10:33
Совершенно верно. И так же я привёл статью, в которой говорится, что членство клуба в УЕФА прекращается, если клуб нарушает условия данных правил.
УЕФА может прекратить членство (вернее, оно автоматически происходит, если клуб участвует в турнире не под руководством этой структуры) клуба на основании нарушения последним.
И что у нас получается? Клубы создали Суперлигу - УЕФА их должно исключать из членства в своей организации и далее не иметь к ним никаких вопросов. Однако же, УЕФА этого не делает, а старается клубы запугать. Клубы ничего не нарушают, кроме правил УЕФА, за которые они понимают будут исключены из этой организации - всё. Далее клубы вольны поступать так, как считают нужным. Всю проблему создаёт УЕФА. Они не хотят терять клубы и деньги от них вот и угрожают различными санкциями. В данной конфронтации клубы не являются нарушающей стороной.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
10 июня в 10:25
"...«Статья 43» данного документа расписывает по пунктам всё, что связано с участием клубов в турнирах УЕФА/ФИФА и там ничего не написано об участии в сторонних турнирах. Есть положение, что клубы обязуются участвовать в турнирах УЕФА и ФИФА и всё..."
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Вы сами привели статью, которая даже не предусматривает участие клубов в каких либо ещё турнирах, кроме турниров под эгидой УЕФА и ФИФА! УЕФА даже не рассматривает вопрос участия своих членов в других официальных соревнованиях! УЕФА говорит: или с нами, или без нас! И что тут противозаконного?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
10 июня в 10:04, ред.
Нет, не говорит он тоже самое. Рекомендую почитать документ, который называется «Правила УЕФА по лицензированию клубов», где прописано всё, от того, что клубы обязаны делать, до санкций в случае невыполнения клубами правил, которые они приняли вступив в УЕФА.
«Статья 43» данного документа расписывает по пунктам всё, что связано с участием клубов в турнирах УЕФА/ФИФА и там ничего не написано об участии в сторонних турнирах. Есть положение, что клубы обязуются участвовать в турнирах УЕФА и ФИФА и всё. Так же упомянуто, что клуб обязан незамедлительно информировать УЕФА «о значительном изменении, условии или событии большой экономической важности».
Кроме этого есть ещё «Статья 12», в которой чёрном по белому написано следующее: Любые изменения организационно-правовой формы или структуры
управления и собственности группы (в том числе слияние с другим
юридическим лицом или передача футбольной деятельности другому лицу),
а также корпоративной идентичности (в том числе смена адреса штабквартиры, названия или цветов клуба) соискателя лицензии в этот период в
ущерб чистоты соревнований или с целью облегчения его квалификации в
турнир по спортивному принципу или получения им лицензии считаются
прекращением членства или договорных отношений (если таковые имеются)
согласно смыслу настоящего положения.
Всё...
Советую почитать этот документ, весьма интересный.
cska1948
cska1948 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
10 июня в 09:27
"...У клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и ФИФА..."
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И что в этой позиции забавного? Платини говорит тоже самое, что и УЕФА! Выходите из юрисдикции УЕФА и ФИФА и организовывайте какие угодно турниры!
ДСА
ДСА
10 июня в 07:02
В итоге все стороны конфликта включили заднюю.
112910415
112910415
10 июня в 06:58
со стороны-то всё забавно !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июня в 06:48
Тот ещё квн!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
10 июня в 06:34
А причем тут его позиция ? Он сказал все по факту могут клубы это делать или нет .Тут твоя его или чья то позиция уже не учитывается есть сам факт
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июня в 03:52
Забавляет его позиция относительно этого конфликта. Сам когда-то возглавлял УЕФА.
Ironigor
Ironigor
10 июня в 01:44, ред.
Ничего забавного в этом нет. Это конфликт интересов. Революционная обстановка не может забавлять, значит где-то, что-то в мире футбола идёт не так как должно идти. И это ни есть хорошо, и значит этот механизм в виде УЕФА и ФИФА нуждается в большой реконструкции. И рано или поздно это случится, и чем раньше тем лучше. В Депо на ремонт. Я думаю как то так. Всем Добра !!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
10 июня в 01:36
Коррупционер поделился своими соображениями, очень ценно.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июня в 00:57
Ну так кто ж не дает то??? Пусть выходят и организовывают.
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