Скалони: «Аргентина заслуживала победы в каждом из отборочных матчей»

Главный тренер сборной Аргентины подвёл итоги отборочного матча ЧМ -2022 против Колумбии. Аргентинская команда вела со счётом 2:0, но колумбийцы отыграли один мяч в начале второго тайма и на 4-й компенсированной минуте встречи вырвали ничью (2:2).

К сожалению, мы возвращаемся домой с одним очком, когда заслуживали все три. Мои игроки приложили огромные усилия. Они первые, кто хочет, чтобы дела шли хорошо.

Аргентина всегда доминирует на поле, иногда используя более вертикальный стиль игры. Если вы смотрели все наши отборочные матчи, то знаете, что мы заслуживали выиграть их. Но в футболе заслуги не считаются.

Сегодня мы испытывали большие сложности с комплектацией состава на игру. Были те, кто знал, что они не смогут сыграть весь матч из-за недавних травм. Мы надеемся на возвращение в строй всех игроков.