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Скалони: «Аргентина заслуживала победы в каждом из отборочных матчей»

сегодня, 06:32
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги отборочного матча ЧМ-2022 против Колумбии. Аргентинская команда вела со счётом 2:0, но колумбийцы отыграли один мяч в начале второго тайма и на 4-й компенсированной минуте встречи вырвали ничью (2:2).

К сожалению, мы возвращаемся домой с одним очком, когда заслуживали все три. Мои игроки приложили огромные усилия. Они первые, кто хочет, чтобы дела шли хорошо.

Аргентина всегда доминирует на поле, иногда используя более вертикальный стиль игры. Если вы смотрели все наши отборочные матчи, то знаете, что мы заслуживали выиграть их. Но в футболе заслуги не считаются.

Сегодня мы испытывали большие сложности с комплектацией состава на игру. Были те, кто знал, что они не смогут сыграть весь матч из-за недавних травм. Мы надеемся на возвращение в строй всех игроков.

После ничьей с Чили (1:1) в предыдущем матче квалификации ЧМ-2022 Скалони отметил сложность отборочного этапа турнира.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre
сегодня в 10:44
Убирай с поля Месси, и команда полетит
112910415
112910415
сегодня в 09:05
а в итоге и вылететь не долго
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:41
Аргентине повезло на чужом поле ничья с прямыми конкурентами.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 08:21
"... Возвращаемся с одним очком..." - а что их бывает два? Оригинально :))))))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:09
Похоже Скалони забыл про счёт на табло
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:03
Говорить можно что угодно, язык без костей
ОПС
ОПС
сегодня в 06:48
Заслуживала, но не заслужила.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:47
Колумбия выглядела сильнее,ничья не заслуживающий результат.Не повезло.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:40
Счет не изменить.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:33
Заслуживала значит очень мало, раз такие результаты
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