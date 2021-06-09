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Тедеско: «Очень высоко ценю Зарему и её мнение»

09 июня 2021, 23:03

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о выходе Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории.

Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и её мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен.

С Руем лично не знаком. И мне в целом не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика. Желаю Рую Витории и «Спартаку» только самого лучшего, чтобы они вместе смогли воплотить в реальность мечту о чемпионском титуле. Считаю, в молодой команде заложен очень высокий потенциал, она не достигла потолка.

Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить «Фенербахче».

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
10 июня в 16:24
сначала женщина залезла в Локо, все помнят чем это закончилось, теперь вот в Спартак, каждые два дня читаю как Зарема ответила на то на се)))) Это главное? Тогда вот моя соседка Клавдия Ивановна советует прикупить Спартаку МЕсси , РОналду и Мбапе, как думаете, хороший совет?))
альсато
альсато
10 июня в 16:07
))))выслушай бабу!, но сделай ВСЕ-по своему!)))..иначе ты не мужик, а босс Спартака!))))))
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 12:14
Хорошо сказано.
oncha
oncha
10 июня в 11:29
В спартаке одно закулисье, про футбол совсем забыли.
Сп62
Сп62
10 июня в 11:06
Главное, чтоб тебя понимали.
Союзник противников
Союзник противников
10 июня в 08:28
Она его за муки полюбила,
а он её,что выбрала де*била...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
10 июня в 07:48
Один из немногих, кто после ухода из спартака не льёт грязь...
Шуnя771
Шуnя771
10 июня в 07:30
Не многие посвящены в тонкости спартаковской кухни...

Тодеско тактичен, выдержан... Пришел ни кого не хаял, сделал команду, добился хорошего результата и ушёл красиво...
Знатог
Знатог
10 июня в 06:56
А кто у них там главный Распутин?
112910415
112910415
10 июня в 06:51
позитивный, как всегда
ОПС
ОПС
10 июня в 06:22
Все слова, слова.
Аксинья
Аксинья ответ Федор Паршунин (раскрыть)
10 июня в 06:08
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    10 июня в 05:59
    Она и ему давала ?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    10 июня в 05:26, ред.
    Зарема ещё покажет спартачам где раки зимуют.
    Бот зануда
    Бот зануда
    10 июня в 05:21


    В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results


    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    10 июня в 02:51
    "У нее красивый кадык"- сказал Тедеско.
    True Story
    True Story
    10 июня в 00:31
    Такими словами хитрый румын рассчитывает получить скидку в эскорт-сервисе
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 июня в 00:10
    Дипломатично , аккуратно, тактично.
    протон
    протон
    09 июня в 23:56
    ох жаркооо . что то было между ними)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    09 июня в 23:44
    Возможна Зарема говорит и правильные вещи, но публичная огласка всего происходящего может найти не на пользу "Спартаку".
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июня в 23:42
    Она поставит раком весь Спартак...
    zooveterinar
    zooveterinar
    09 июня в 23:20
    Зарема!!! Какая,у тебя зарема!!!
    particular
    particular
    09 июня в 23:15
    Тедеско открывает сезон душевных излияний бывших, ушедших и полузабытых...
    Ironigor
    Ironigor
    09 июня в 23:15
    Воо, ещё один ценитель прекрасного !!!)
    minai
    minai
    09 июня в 23:14
    Ну, после такого надо жениться.
    STVA 1
    STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    09 июня в 23:13
    Оставляет лаз обратно открытым))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    09 июня в 23:10
    Мосты к кормушке не сжигает, умён
    stanichnik
    stanichnik
    09 июня в 23:08
    Очень корректно оценил бывшую шахиню. О бывших или хорошо или ничего, расстались красиво по-доброму, а значит и плохого сказать ему нечего.
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