Тедеско: «Очень высоко ценю Зарему и её мнение»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о выходе Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории.
Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и её мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен.
С Руем лично не знаком. И мне в целом не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика. Желаю Рую Витории и «Спартаку» только самого лучшего, чтобы они вместе смогли воплотить в реальность мечту о чемпионском титуле. Считаю, в молодой команде заложен очень высокий потенциал, она не достигла потолка.
Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить «Фенербахче».
а он её,что выбрала де*била...
а он её,что выбрала де*била...
Тодеско тактичен, выдержан... Пришел ни кого не хаял, сделал команду, добился хорошего результата и ушёл красиво...
Тодеско тактичен, выдержан... Пришел ни кого не хаял, сделал команду, добился хорошего результата и ушёл красиво...
В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results
В результатах турниров есть сводная статистика по игровым дням — количество побед, ничьих, поражений и соотношение мячей. Например, https://www.soccer.ru/tournament/russia/results