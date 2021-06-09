Данни: «Хотелось бы увидеть на Евро финал Россия – Португалия»

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09 июня 2021, 23:23

Бывший футболист «Зенита» Данни поразмышлял о чемпионстве петербургского клуба, высказался о назначении Руя Витории в «Спартак», а также поделился ожиданиями от Евро-2020.

О возможном возвращении в «Зенит»:

Да, как я и говорил, была возможность вернуться в клуб, но из-за проблем со здоровьем у дочери я не мог уехать. И так как ситуация пока не изменилась, мы остаемся с ней, никуда не едем. Пока будем жить на Мадейре. Я действительно хотел вернуться, стать частью футбольного мира. Но сейчас меня заботит только благополучие семьи и здоровье дочери. Постараемся дать детям наилучшее качество жизни. У меня есть вложения, так что финансовая составляющая не проблема. Конечно, хотелось бы вернуться в футбол, но я не могу уехать из Португалии, быть далеко от семьи, и вместе с дочерью мы также не можем путешествовать.

О том, кто был главной звездой чемпионского «Зенита» в минувшем сезоне:

Я в курсе событий, смотрю матчи чемпионата России. Самым важным игроком был, конечно, Дзюба, так как он провел отличный сезон. У Азмуна тоже получился хороший год, он очень качественный игрок. Но я думаю, что похвалы заслужила вся команда и Семак. Был момент, когда борьба за чемпионство обострилась, некоторые соперники приблизились к «Зениту». Но даже в этом случае команде удалось выиграть важные матчи на финальном отрезке и получить достаточное преимущество, чтобы стать чемпионом за несколько туров до конца чемпионата.

О редкой игровой практике Малкома:

Он очень хороший игрок, отлично действует один на один и важен для команды. Это был очень тяжелый год, ему мешали травмы. В таких случаях всегда тяжело восстановиться физически. Но я надеюсь, что Малком будет готов на все 100 процентов в новом сезоне и поможет клубу. В футболе такое случается. Например, «Зенит» вложил в меня 30 миллионов, и если бы не гол в первой же игре за «Зенит» против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА , если бы не та победа, и если бы я плохо играл на протяжении некоторого времени, все бы подумали, что приобретение Данни было неудачным. Но я провел в «Зените» девять с половиной лет. Малком — качественный игрок, очень быстрый, с дриблингом, забивает голы, отдает результативные передачи. Он еще поможет «Зениту».

О Руе Витории в «Спартаке»:

Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над «Зенитом»! Конечно, хочется, чтобы у Витории все получилось, чтобы он успешно работал со «Спартаком». Могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным.

О сборной России перед Евро: