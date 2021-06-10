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Тухель составил символическую сборную из футболистов 90-х годов

сегодня, 12:23

Главный тренер «Челси» Томас Тухель составил свою символическую сборную из футболистов, которые ярко выступали в 90-х годах.

Вратарь: Петер Шмейхель.

Защитники: Хавьер Дзанетти, Рональд Куман, Марсель Десайи, Роберто Карлос.

Полузащитники: Дидье Дешам, Кларенс Зеедорф, Зинедин Зидан, Луиш Фигу.

Нападающие: Ривалдо, Рауль.

Ранее France Football собрал «Команду мечты» из лучших игроков всех времён.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:51
Нормальный состав.
Alex12357
Alex12357 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 14:11
Забыли-Зико,Кафу,Герда Мюллера ,он наверное и не слышал о таких игроках,а где Кройф,Платини,Бекенбауэр,а Аляль/Чёрная пантера/-он и не знал такого.
gen.v3trov
gen.v3trov
сегодня в 14:10, ред.
Тухель очень толковый специалист и его результаты говорят об этом. Состав, который он выбрал действительно великолепный, каждая позиция очень сильная. Но как показал Томас победы можно ковать и с составом чуть чуть проще.
То, что он за кротчайший срок сумел сделать с Челси казалось бы невозможное. Вытащил команду в ЛЧ, выиграл ЛЧ , преобразил игру команды до неузнаваемости. Вроде и игроки все те же, а вроде как их всех подменили. На игру Челси стало приятно смотреть. Даже грозный МС ничего не смог поделать с синими в финале ЛЧ. Да и три победы над Гвардиолой за пару месяцев дорого стоят.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:05
Что-то искал в этом списке Газаева,Черчесова-увы не нашёл,они наверное в супер команде.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:03
Роналдо и Рональдиньо Баджо да всех и не вспомнить и в 11 не уместятся
Estiva
Estiva
сегодня в 13:31
Баджо почему-то не принято вспоминать в первую очередь, возможно, из-за трагического пенальти, которым он подпортил свою карьеру... Но будем честными, индивидуально он сильней обоих нападающих из команды Тухеля
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 13:14
я-тренер
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:12
Что ни имя, то – "звезда"!
azkan
azkan
сегодня в 13:03
А куда он дел немцев? Или это сборная остального мира против Германии))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:55
Субъективно, но это нормально. У каждого свои симпатии.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 12:47
Есть несогласие по некоторым позициям, в частности по вратарю, но Тухель у меня всё больше и больше вызывает уважение!
jobss
jobss ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 12:46, ред.
Призы (в каждом из двух соревнований)
С 1 по 10 - vip-статус на полгода.
kust07
kust07
сегодня в 12:38
А призы в конкурсе Мания где?)
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:37
Согласен на все сто))
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:37
Конечно имеет!
Только так себе сборная!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:28
Мнение имеет право быть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:26
Каждому своё !!! Ну по мне ,так себе сборная.
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