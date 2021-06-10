Тухель составил символическую сборную из футболистов 90-х годов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель составил свою символическую сборную из футболистов, которые ярко выступали в 90-х годах.
Вратарь: Петер Шмейхель.
Защитники: Хавьер Дзанетти, Рональд Куман, Марсель Десайи, Роберто Карлос.
Полузащитники: Дидье Дешам, Кларенс Зеедорф, Зинедин Зидан, Луиш Фигу.
Нападающие: Ривалдо, Рауль.
Ранее France Football собрал «Команду мечты» из лучших игроков всех времён.
То, что он за кротчайший срок сумел сделать с Челси казалось бы невозможное. Вытащил команду в ЛЧ, выиграл ЛЧ , преобразил игру команды до неузнаваемости. Вроде и игроки все те же, а вроде как их всех подменили. На игру Челси стало приятно смотреть. Даже грозный МС ничего не смог поделать с синими в финале ЛЧ. Да и три победы над Гвардиолой за пару месяцев дорого стоят.
То, что он за кротчайший срок сумел сделать с Челси казалось бы невозможное. Вытащил команду в ЛЧ, выиграл ЛЧ , преобразил игру команды до неузнаваемости. Вроде и игроки все те же, а вроде как их всех подменили. На игру Челси стало приятно смотреть. Даже грозный МС ничего не смог поделать с синими в финале ЛЧ. Да и три победы над Гвардиолой за пару месяцев дорого стоят.