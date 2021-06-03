Самая дорогая команда РПЛ: шесть футболистов «Зенита» и стремительный Хвича

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вчера, 15:29

И только 2 из 11 имеют право играть за сборную России.

- Схема символической сборной — 4-3-3 (или 4-2-3-1, если угодно).

- В качестве ключевого параметра — ценники «Трансфермаркта» после свежего обновления, которое отчасти изменило расстановку сил в топе самых дорогих футболистов РПЛ .

- Чтобы вы не упражнялись с калькулятором, сразу назовем стоимость представленного состава из 11 футболистов — 194 миллиона евро.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»; Россия; 22 года) — 14 млн евро

На днях самый дорогостоящий голкипер Российской Премьер-Лиги провел первый матч за сборную России: Матвей Сафонов заменил Антона Шунина во втором тайме контрольной игры с Польшей и позже признался, что дебют получился «немножко неожиданным». А вдруг это был некий Рубикон, и на Евро-2020 Станислав Черчесов сделает ставку на молодого вратаря из «Краснодара»? Любопытно, что второго по оценочной стоимости стража ворот РПЛ тренерский штаб сборной России пока полностью игнорирует: Александр Максименко отстает от Матвея Сафонова всего на 1 миллион — спартаковца «Трансфермаркт» оценивает в 13 млн евро.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА ; Россия; 30 лет) — 16 млн евро

Правый защитник ЦСКА и сборной России на протяжении восьми лет является бессменным членом самых дорогостоящих символических сборных Премьер-Лиги, натурализованный бразилец уже сменил десятки партнеров, но правый фланг никому не отдает. Сейчас Марио оценивают в 16 млн евро, а на пике, после успешного ЧМ -2018 в составе сборной России, Фернандес стоил все 30.

Деян Ловрен («Зенит»; Хорватия; 31 год) — 10 млн евро

На этом дорогостоящие россияне закончились, дальше — только легионеры. Ловрен после перехода в «Зенит» «похудел» на пару миллионов евро, что связано с возрастом и отъездом из АПЛ в РПЛ (сила чемпионата и команды, конечно, учитывается при развешивании ценников). Однако в России Деян входит в дуэт самых дорогих центрбеков, опережая, в частности, 9-миллионных Пабло («Локомотив») и Георгия Джикию («Спартак»).

Самуэль Жиго («Спартак»; Франция; 27 лет) — 11 млн евро

Самый дорогостоящий центральный защитник чемпионата России и единственный представитель «Спартака» в этой команде. Кстати, хотите любопытный факт? Угадайте, на каком месте по стоимости Жиго среди центрбеков-французов. Не буду долго томить, Самуэль — 20-й. И это он еще обошел таких известных футболистов, как Умтити («Барселона»), Сарр («Порту»; принадлежит «Челси») и Диахаби («Валенсия»).

Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия; 27 лет) — 16 млн евро

Абсолютный фаворит на позиции левого защитника, Сантос опережает ближайших конкурентов — Айртона и Кристиана Рамиреса — на 10 миллионов евро. Без Дугласа сложно представить себе адекватный список лучших футболистов чемпионата России, один из самых классных легионеров в наших краях.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»; Бразилия; 27 лет) — 15 млн евро

На месте Барриоса мог быть Гжегож Крыховяк, который оценивается в те же 15 миллионов евро, но при прочих равных делаем выбор в пользу чемпиона России и более молодого футболиста, у которого перспективы роста выше хотя бы в силу возраста. Да и в мастерстве колумбийца, который помог «Зениту» завоевать три чемпионских титула, никаких сомнений нет.

Вендел («Зенит»; Бразилия; 23 года) — 17 млн евро

Прошлогодний новичок «Зенита» не сразу влился в состав, но весной выдал несколько ярких матчей и показал, зачем его покупали. Пока Вендел оценивается ниже суммы отступных, которую заплатили «Спортингу» петербуржцы (20 миллионов евро), но эта отметка не выглядит недостижимой с учетом возраста и таланта футболиста. Главное, чтобы мозги и мотивация были на месте.

Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия; 23 года) — 30 млн евро

Самый дорогой футболист РПЛ прямо сейчас. Возможно, Никола уже сыграл свой последний матч за ЦСКА , хорват очень хочет попасть в большой чемпионат и надеется, что выступления на Евро-2020 поспособствуют осуществлению мечты. Кстати, самый дорогой полузащитник из россиян — Роман Зобнин (13 млн евро).

Нападающие

Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия; 20 лет) — 18 млн евро

Грузинский вингер стремительно ворвался в тройку нападения, прибавив к своей стоимости 8 миллионов евро с начала года, а с лета 2019-го, когда Хвича перешел в «Рубин», он подорожал в 20 раз — с 900 тысяч евро до 18 миллионов. Впечатляющий прогресс, который не остался незамеченным. Видимо, этим летом Кварацхелия отправится покорять новые вершины, ведь даже Леонид Слуцкий не стесняется говорить, что его подопечный готов к новому вызову.

Малком («Зенит»; Бразилия; 24 года) — 22 млн евро

Малком — противоречивая фигура. Во-первых, нужно напомнить, что бразилец потерял 18 миллионов с момента перехода в «Зенит», когда оценивался в 40 млн (ровно столько за него и заплатили «сине-бело-голубые»). Во-вторых, статистика голов и результативных передач Малкома в «Зените» не впечатляет — 7+7 за два года. Наверное, это не то, чего от него ждали. Хотя в футбол он играть точно умеет, а по отдельным умениям даже превосходит всех в РПЛ .

Сердар Азмун («Зенит»; Иран; 26 лет) — 25 млн евро