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6 игроков «Ман Сити» — в символической сборной АПЛ по версии футболистов

04 июня 2021, 20:45

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила символическую сборную прошедшего сезона Английской Премьер-Лиги.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын-Мин, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»).

Ранее АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона.

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pomor45
pomor45
04 июня в 21:38
Челси молча обошли стороной.
ДСА
ДСА
04 июня в 21:32
Так и должно было быть.
shlomo
shlomo
04 июня в 21:15
Полностью согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 20:49
Полсостава из чемпионов...
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