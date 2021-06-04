6 игроков «Ман Сити» — в символической сборной АПЛ по версии футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила символическую сборную прошедшего сезона Английской Премьер-Лиги.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все – «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын-Мин, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»).
Ранее АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона.