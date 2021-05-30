Холанд, Мбаппе и Салах — в команде сезона Fantasy Football Лиги чемпионов

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала команду сезона Fantasy Football. В символическую сборную попали те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов от PlayStation.
Вратарь: Эдуар Менди («Челси»)
Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Сезар Аспиликуэта («Челси»).
Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Но в полузащиту бы Канте добавить.
Но в полузащиту бы Канте добавить.