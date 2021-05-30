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Холанд, Мбаппе и Салах — в команде сезона Fantasy Football Лиги чемпионов

вчера, 15:57

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала команду сезона Fantasy Football. В символическую сборную попали те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов от PlayStation.

Вратарь: Эдуар Менди («Челси»)

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Сезар Аспиликуэта («Челси»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Холанд, Мбаппе и Салах — в команде сезона Fantasy Football Лиги чемпионов

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dzvinka
dzvinka
вчера в 20:45
жоржинье?))) ахахаха
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:18
Забивать там есть кому.
311
311
вчера в 16:35
Канте вместо Жоржиньо и порядок!)
mphuZ
mphuZ
вчера в 16:24
С нападением всё ок.
Но в полузащиту бы Канте добавить.
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:13
Такую ересь могли составить Российские знатоки футбола!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 16:00
Канте почему нет. Он лучший игрок этой Лиги Чемпионов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:00, ред.
Кавани не хватает и Канте !!!
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