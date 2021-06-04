Акинфеев в воротах, Смолов и Чалов — в атаке. Сборная России, которая не сыграет на Евро

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сегодня, 21:28

Неслабая команда соберется у телевизоров.

Знаем фамилии 26 футболистов, которые вошли в окончательную заявку сборной России на Евро-2020, но при иных обстоятельствах страну на крупном футбольном турнире могли представлять совсем другие игроки…

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ; 35 лет)

Станислав Черчесов признался, что в качестве первого номера к Евро-2020 подходит Антон Шунин, но на вратарской позиции всегда есть варианты. Болельщики «Локомотива» возмущены тем, как тренерский штаб сборной поступил с Гильерме, спартаковцы негодуют, что Александр Максименко не получает даже шанс, а зенитовцы недовольны тем, что лишним во вратарской бригаде оказался Андрей Лунев. Можно еще вспомнить Лантратова, Джанаева и Беленова, но никому из этих вратарей не было бы гарантировано место на поле в матчах Евро-2020. Никому, кроме Акинфеева. Черчесов признавался, что в мае имел финальный разговор с вратарем ЦСКА , в котором Игорь подтвердил, что не намерен возвращаться в сборную. Это его решение. Будь оно иным — вернулся бы не только в состав, но и в ворота.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»; 30 лет)

Завершившийся сезон получился у Петрова скомканным из-за травм и лишил его возможности побороться за попадание в заявку на Евро, ведь Черчесов хорошо относится к универсальному крайнему защитнику: Сергей сыграл три матча в отборе чемпионата Европы (и разразился тремя результативными действиями в гостевой игре с Сан-Марино), а еще прошлой осенью попадал в заявку сборной на матчи Лиги Наций.

Илья Кутепов («Спартак»; 27 лет)

У этого заслуженного мастера спорта особенная стать и успешный опыт выступлений на ЧМ -2018 в паре с Сергеем Игнашевичем. Кутепов мало играл за «Спартак», проиграв конкуренцию не только Жиго и Джикии, но и Маслову, однако весной у Ильи было достаточно игровой практики в клубе, чтобы доказать свои притязания на полноценное возвращение в сборную. Кутепов шансами не воспользовался, а Черчесов отказался заново готовить защитника, растерявшего кондиции.

Максим Осипенко («Ростов»; 27 лет)

Роман Евгеньев еще может оказаться в числе участников Евро, если у кого-то из основной заявки возникнут проблемы со здоровьем, поэтому вспомним о боевитом защитнике «Ростова», который не лишен и лидерских качеств, раз получил капитанскую повязку в южном клубе. Осипенко мог бы справиться не хуже Семенова, но у Андрея есть серьезное преимущество — сыгранность с Джикией.

Дмитрий Скопинцев («Динамо»; 24 года)

Об Илье Самошникове тоже помним, но очередь на позицию левых защитников можно дополнить еще и Скопинцевым, у которого были хорошие матчи и удачные отрезки в составе «Динамо». У Дмитрия правильное отношение к футболу и к жизни, он трудолюбив и не без таланта, так что за сборную России рано или поздно сыграет. Ему самому, конечно, хотелось бы «рано».

Полузащитники

Артур Юсупов («Сочи»; 31 год)

Юсупов провел очень качественный сезон в «Сочи», забил 7 голов и завоевал со своей командой путевку в Лигу Конференций. Кажется, заслуживал места в сборной не меньше некоторых своих более счастливых коллег, но остался вне заявки. Только и остается, что от досады засунуть голову в пасть крокодилу.

Александр Ерохин («Зенит»; 31 год)

Еще один результативный полузащитник: Ерохин забил 8 голов за «Зенит» во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Чаще Александра в составе «сине-бело-голубых» забивали только два форварда — Дзюба и Азмун. Ерохин умеет безропотно пахать и ждать своих шансов, в РПЛ у Александра на 9 попаданий в стартовый состав приходится 16 выходов на замены. Опытный футболист, который умеет усиливать игру по ходу. Черчесов отказался от потенциального «суперсаба».

Антон Миранчук («Локомотив»; 25 лет)

Братской связки в сборной России не получится, и в этом некого винить. Антон из-за травмы пропустил половину весны, а возвращение на поле получилось очень уж плавным: у Миранчука из «Локомотива» нет ни одного полного матча за последние полгода, так что на Евро-2020 сыграет только Миранчук из «Аталанты».

Арсен Захарян («Динамо»; 18 лет)

Если бы коварная ангина не встала между Захаряном и сборной России, Арсен с большой долей вероятности попал бы в окончательную заявку. Юный динамовец провел весну на хорошем уровне, при этом не успел устать и пресытиться футболом, а его футбольные качества настолько уникальны по российским меркам, что даже Черчесов закрыл бы глаза на неопытность.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА ; 23 года)

В нападении у этой сборной России два Фёдора, два в прошлом лучших бомбардира РПЛ . Сейчас даже сложно поверить, что в сезоне-2018/19 Чалов забил больше всех в чемпионате России. Два года назад Чалов стучался в двери сборной и выглядел ее будущим, а к 23 годам разочаровал и сейчас действительно не заслуживает вызовов в национальную команду. Это и обидно, ведь потенциал у Фёдора завидный.

Фёдор Смолов («Локомотив»; 31 год)