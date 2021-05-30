Сборная сезона ЛЧ 2020/21: дебютант с рекордом, дикий Холанд и великолепный Канте

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вчера, 13:00

Героями турнира стали мастера с неординарной судьбой.

Вратарь

Эдуар Менди («Челси») – дебютант сезона

Имеет 9 «сухарей» – рекорд ЛЧ для голкиперов-дебютантов. Статистика также за Наваса, ведь голкипер ПСЖ собрал 52 сэйва, но Кейлор и Нойер отражали по 8 ударов из 10, а Менди взял 9 из 10. Пропустил всего три мяча в 12 матчах. Не только заслуга обороны, но и хладнокровие голкипера, который всегда выбирал правильную позицию. Навас тоже герой сезона, но Эдуар еще и чемпион.

Защитники

Сезар Аспиликуэта («Челси») – капитан сборной

Один вынос в финале чего стоит. Хотя это не единственный подвиг защитника «Челси». Его команда пропустила всего четыре мяча – меньше всех. У «Челси» тактика в обороне сложнее, чем у других. Аспиликуэта прыгал от позиции правого защитника в центр, смещался в опорную зону, чтобы встретить хитрых соперников, и провел турнир на одном дыхании. Теперь у Сезара есть фотография, как у Лэмпарда – с капитанской повязкой и поцелуем кубка чемпионом.

Маркиньос ( ПСЖ )

Персонально бразильский защитник провёл сильный сезон. Команда, что сменила тренера, вышла в полуфинал, багаж Тухеля – надежный фундамент. Но коллектив держался на лидерах, и Маркиньос стал одним из них. Его, в отличие от Тиаго Силвы, реже персонально обвиняли в вылетах в прошлом, а сейчас отмечают голы в ворота клубов из Манчестера и «Баварии», а также грамотный отбор.

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

В финале сыграл не лучшим образом, но не случайно у «Манчестер Сити» лишь на один пропущенный мяч больше, чем у рекордсменов из «Челси». При этом Эдерсона в списке главных спасителей сезона вы не найдете. Диаш заслуженно получил приз игрока года в АПЛ . В Лиге чемпионов тоже действовал достаточно надежно, чтобы его команда собрала 8 «сухарей». Ван Дейк для Гвардиолы, но тоже уступил в своем первом финале.

Полузащитники

Нголо Канте («Челси») – лучший игрок ЛЧ

«Челси» — команда равных, там много героев. Тот же Джеймс в плей-офф турнира часто возвращал мяч. Но Канте вчера умудрился стать лучшим даже на втором этаже. Француз – всеобщий любимчик, и если удачно выступит на Евро-2020, то будет высоко в опросе на «Золотой мяч». А пока собирает статуэтки «Игрок матча» и улыбается с кубком в руках. Прошел путь от подметания улиц до звания чемпиона мира и победителя ЛЧ .

Тони Кроос («Реал») – класс турнира

Хватало объективных факторов для итоговой неудачи «Реала». Но поскольку зашли в полуфинал, в отличие от десятков других клубов, отметим человека, что выделялся дикой точностью передач в центре поля. Тони – мозг «Реала», и хотя не всегда напарники понимали его задумки, у человека по 2.1 передачи под удар за матч, причем не против «Ференцвароша».

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Не клеится у Де Брюйне – не клеится у «Манчестер Сити». Финал завершился для него так, как первая попытка Салаха, то есть со слезами на глазах и травмой. Надеемся, сотрясение мозга не сильное и бельгиец сможет сыграть на Евро-2020. Пусть для сборной России это опасный враг, но Де Брюйне нужен футболу. Помог «Сити» выйти в первый финал в истории. Не повезло, но провел сильный сезон.

Мэйсон Маунт («Челси») – очарование года

В феврале и августе 2020-го «Челси» отутюжил будущий победитель турнира – «Бавария», а теперь с ударами и пасами Маунта добрались до финала и выиграли его. На счету Мэйсона чемпионская голевая передача – увидел Хаверца, отклеился от опекунов в центре поля на левом фланге. Также молодой англичанин огорчил «Реал» и «Порту» в плей-офф.

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Как и Маунт, показал себя во всей красе в Лиге чемпионов. Забивал мячи, раздавал голевые передачи. Конечно, в ЛЧ не может быть лишь 11 героев, поэтому кто-то отметит Киммиха, но немец вылетел до финала, а Фоден туда пришел впервые, будучи 21-летним хавбеком в команде с дикой конкуренцией за место на поле. Фоден создал 18 моментов, часто бил по воротам и круто отработал в обороне.

Нападающие

Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Мбаппе надо попасть к тренеру, что будет к нему внимательнее. Тухель не строит команды вокруг одного человека. Почеттино не мастер работы с «золотом». Килиану пора менять команду или же ждать Зидана в Париже. Впрочем, у Мбаппе был великий матч против «Барселоны». Сыграл круто, как и его напарник Неймар, что уступил только «Манчестер Сити», хотя вместе обыграли чемпиона – «Баварию».

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – снайпер сезона

Забил десять мячей второй год подряд. Даже Левандовски, увлеченный погоней за рекордом Герда Мюллера, не добрался до этой отметки. Форвард «Боруссии» Д, что не была фаворитом, обошел и Месси, и Роналду, и Мбаппе, и всех остальных. Эрлинг точно не игрок одного сезона. Интересно, где окажется? После финала ЛЧ не покидает чувство, что у «Манчестер Сити» есть все, кроме дикого нападающего с 49 голами за сезон в клубе и сборной. И с десяткой в ЛЧ .

Главный тренер

Томас Тухель («Челси»)

Кто обыграл Консейсау, Симеоне, Зидана и Гвардиолу – тот в сборной сезона. Тухель пришел лишь в январе, в плей-офф вывел еще Лэмпард, но «Челси» изменился не только тактически. Вряд ли осенняя версия команды сыграла бы так солидно и прагматично. Причем смотрелись естественно, то есть Тухель отлично поработал. Менди хорошо обосновал успех Томаса – он объяснял каждый свой шаг команде. И сблизился с игроками не только когда пародировал Гвардиолу с его маханием руками.

Герои не из составов записных фаворитов

Хотя гранды мечтают о Суперлиге, куда простым смертным без миллиардов дорога будет закрытой, пока ЛЧ выжила. Поэтому отмечаем не только героев финала и решающих раундов плей-офф, но и отдаем должное представителям клубов элитного, но второго эшелона.

Заслужили комплименты: Маркесин («Порту») — Мазрауи («Аякс»), Мбемба («Порту»), Ромеро («Аталанта»), Анхелиньо («Лейпциг») — Санчо («Боруссия» Д), Сержиу Оливейра («Порту»), Нкунку («Лейпциг»), М. Тюрам («Боруссия» М) — Иммобиле («Лацио»), Плеа («Боруссия» М).

Месси и Роналду сезона. Лионель и Криштиану

Роналду настроился разок на «Барселону» в группе, а потом не справился с «Порту». А у Лионеля лидирующие позиции по продвижению мяча вперед, но 5 из 7 мячей создал в группе с киевским «Динамо» и «Ференцварошем». Попытки огорчить ПСЖ успехом не увенчались. Месси мог снова нарваться на «Баварию», и результат легко предположить, зная счет поединков Кумана против «Гранады» и «Сельты».

Команда сезона – «Челси»

Обыграли опытных финалистов ЛЧ и победителей ЛЕ «Атлетико». Справились, хотя не без проблем, с «Порту». Роналду «драконов» не выбил, а команда Тухеля пошла дальше. «Реал» тоже не стал преградой, невзирая на колоссальный опыт. Менди провел лучший сезон в карьере. Рюдигер дрался изо всех сил. Жоржиньо помогал Канте, а тройка в атаке выполнила свои функции.

Попади Пулишич – счет мог быть 2:0, даже гол Мареза в конце, если бы случился, ничего не поменял. Так что к Лэмпарду, Тухелю и их команде нет вопросов. Еще осенью допускали в шутку, что в непростом сезоне, где сбиты тренировочные циклы, Лигу чемпионов может покорить команда, которая побеждает вопреки обстоятельствам. У «Челси» третий финал в сезоне со сменой тренера и второй кубок в истории.