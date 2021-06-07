(Не)чужие среди своих. Победителями Евро становились бразильцы, африканцы и даже армянин

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сегодня, 18:00

Доказательства прилагаются.

- Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года.

- Победителями состоявшихся 15 турниров стали 10 сборных команд: у Германии и Испании по три титула, Франция дважды побеждала на Евро, по одной победе у СССР , Италии, Чехословакии, Нидерландов, Дании, Греции и Португалии.

- В составах победителей часто находилось место представителям не коренных наций, поэтому золотые медали Евро у этнических представителей стран, которые не смеют и мечтать о таких футбольных успехах, а также у уроженцев других частей света. Самые яркие примеры — в нашей команде.

- Схема — 3-5-2.

Вратарь

Оливер Кан (Латвия) — чемпион Европы 1996 года в составе сборной Германии

Сам знаменитый вратарь появился на свет в немецком Карлсруэ, а вот отец свежеиспеченного генерального директора «Баварии», Рольф Кан, родился в латвийском городе Лиепая. Бабушка Оливера — латвийка, так что у чемпиона Европы 1996 года тесная связь с этим прибалтийским государством.

Защитники

Марсель Десайи (Гана) — чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции появился на свет в Аккре, столице Ганы, его имя при рождении — Оденке Аббей. Когда мальчику было 4 года, его мать вышла замуж за французского дипломата, который перевез семью во Францию и дал усыновленным детям свою фамилию. Заодно и имена поменяли на французские, так Оденке стал Марселем.

Пепе (Бразилия) — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии

Столп обороны сборной Португалии и трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» как большой футболист состоялся в Европе, но родился Кеплер Лаверан Лима Феррейра в бразильском городе Масейо (штат Алагоас). В 18 лет Пепе пересек океан и стал своим среди португальцев. Не первый бразилец, который выиграл чемпионат Европы, но место титулованного защитника в основе этой команды даже не обсуждалось.

Данилу Перейра (Гвинея-Бисау) — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии

Действующий чемпион Европы, ныне выступающий за ПСЖ , появился на свет в Западной Африке, а конкретно — в Гвинее-Бисау. Когда будущему чемпиону Европы было 5 лет, его семья переехала в Португалию, где Данилу получил футбольное образование в «Эшториле» и «Бенфике».

Полузащитники

Патрик Виейра (Сенегал/Кабо-Верде) — чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции

Виейра оказался во Франции в 8 лет, а до этого жил в Сенегале в диаспоре выходцев из Кабо-Верде. Полузащитник по прозвищу «Спрут» стал лидером лондонского «Арсенала» и одним из ведущих футболистов «Трехцветных», с которыми выиграл чемпионаты мира и Европы, сыграв за Францию больше 100 матчей.

Маркос Сенна (Испания) — чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании

Маркос Сенна — уроженец Сан-Паулу, до 26 лет этот футболист выступал в Бразилии и не снискал особых успехов. В 2002 году опорный полузащитник «Сан-Каэтано» приглянулся «Вильярреалу», который заплатил за Сенну около 600 тысяч евро. Сущие копейки, если иметь в виду, что Маркос стал легендой клуба и ключевым игроком «Красной Фурии» под началом Луиса Арагонеса в 2006-2008 годах. На Евро-2008 бразилец был основным хавбеком сборной Испании, благодаря его работе в опорной зоне перед Хави, Иньестой, Фабрегасом и Давидом Сильвой открывался широкий простор для творчества.

Вильям Карвалью (Ангола) — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии

Еще один действующий чемпион Европы из Африки. Вильям Карвалью — выходец из бывшей португальской колонии, которая сохранила тесные связи с метрополией даже после обретения независимости в 1975 году.

Юри Джоркаефф (Армения) — чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции

Юри — второй представитель семьи Джоркаефф в сборной Франции, его отец Жан сыграл 48 матчей на позиции защитника за «Трехцветных» и забил 2 гола. Достижения младшего богаче: 28 голов в 82 матчах, титулы чемпиона мира Европы. По линии отца у Юри польские и калмыцкие корни, его дед родился в Астрахани и эмигрировал во Францию после Первой мировой. А вот по матери Джоркаефф — армянин. Юри рос в армянской диаспоре и всегда подчеркивал свою тесную связь именно с закавказским народом:

Я всегда знал, что в сердцах армян занимаю особенное место, и это наполняло меня гордостью. Мне очень нравится чувствовать в жилах армянскую кровь! У нас всегда существовал культ семьи, главой которой был патриарх – мой дед Гаро Оганян. Это в честь него я назвал младшего сына Оганом. А у старшего сына два имени: русское – Саша и армянское – Арам. Как и старший брат, я венчался в армянской церкви.

Зинедин Зидан (Алжир) — чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции

Сам Зидан родился во Франции и играл за сборную Франции, но Зизу помнит о своих корнях. У Язида есть государственные награды Алжира, он помогает кабилам, которые живут в стране, из которой приехали его родители. На Евро-2020 Зидан будет болеть за «Трехцветных» и своего «младшего брата» Карима Бензема — еще одного видного кабила в сборной Франции, который сыграет на крупном турнире с национальной командой впервые с 2014 года.

Нападающие

Нани (Кабо-Верде) — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии

Чемпион Европы в составе сборной Португалии и обладатель многочисленных титулов с «Манчестер Юнайтед» появился на свет в Прае, столице Кабо-Верде, откуда в раннем возрасте перебрался в пригород Лиссабона, где рос под присмотром своей любимой тетушки Антонии и гонял мяч с Мануэлем Фернандешом, из которого тоже получился толковый футболист.

Фредди Бобич (Словения/Хорватия) — чемпион Европы 1996 года в составе сборной Германии

В сезоне 1995/96 Фредди Бобич из «Штутгарта» стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и отправился на Евро в составе Бундесманшафт. На чемпионате Европы в Англии в атаке немцев солировали Бирхофф и Клинсманн, а Фредди трижды появился на поле и остался без голов, но титул-то у него никто не отнимет. Уже из фамилии ясно, что этот «немец» имеет балканские корни: Бобич родился в словенском Мариборе в семье словенца и хорватки.

Любопытный факт №1: Эдер, автор «Золотого гола» Евро-2016, является уроженцем Гвинеи-Бисау, как и Данилу Перейра.