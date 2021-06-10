ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА ведёт переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде Шкурина

вчера, 18:07

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может перебраться в другой клуб.

По информации источника, «армейцы» ведут переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде 21-летнего игрока.

Напомним, что Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо» в начале 2020 года за 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне РПЛ Илья провел за красно-синих 14 матчей и забил 3 гола. Контракт Шкурина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Недавно появлялась информация, что бывший наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко хочет заполучить Шкурина в «Краснодар».

Все новости
Слухи«Динамо» договорилось о трансфере защитника «Милана»
Вчера, 18:36 Комментарии22
Лантратов: «Мне неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым»
Вчера, 15:22 Комментарии17
Спортдир «Крыльев»: «Куарежма может приехать к нам на сбор в Сербии»
Вчера, 11:41 Комментарии9
СлухиУткин сменит «Краснодар» на «Ахмат»
Вчера, 04:21 Комментарии13
Слухи«Спартак» и «Вест Хэм» приостановили переговоры по Кралу
Вчера, 02:21 Комментарии9
Слухи«Зенит» может назначить главным тренером наставника сборной Швейцарии
Вчера, 01:38 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:33
Это я приказал Орешкину,ибо не разделяю общего взгляда на возможности этого игрока.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:30
Удачи ему...за пределами ЦСКА.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:14
У меня сложилось точно такое же впечатление. Парень действительно старательный, с умением и голевым чутьём.
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:48
Непонятно...ладно на месте виднее
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:14, ред.
Постой, постойте. Вся армейская торсида кричала, что Шкурина держит на лавке Витя, а так он просто супер (наверное даже круче Чалова). И вот новый поворот, ЦСКА хочет избавиться от Шкурина, то есть он не входит в планы ЦСКА и Олича. Почему нет криков, что Олич нехороший человек "редиска" и т.д. А если так и есть, то где тогда извинения перед Витей?
Да я и забыл о двойных стандартах!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:09
Вот поэтому я и говорю, что у нас много проблем в футболе , но две главные. Нет профессиональных и грамотных юристов, что проявляется и в трансферах и контрактах сплошь и рядом. От Зенита да Рубина, От Спартака до ЦСКА, от Краснодара до Динамо. И вторая проблема нет профессиональных и грамотных психологов для работы в команде.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:44
Если такой пункт был, то армейцы оказались явно в проигрыше. Хотя и Рондон ничего не выиграл. В любом случае - это был селекционный косяк и косяк довольно значимый.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:35
В контрактах и на аренду и на трансфер столько нюансов, которые нам со стороны кажутся и нелогичными и даже абсурдными, что диву даешься. Так в арендном договоре Рондона (он легионер напомню), был целый раздел, заключенный между ЦСКА и китайским клубом, в котором прописаны условия, исключающие пребывание игрока на лавке, чтобы он не потерял форму. Какие то минуты он должен был провести обязательно. Там же прописаны условия возвращения, условия выкупа и т.д. Поэтому не надо думать, что когда берут в аренду игрока, то у тренера абсолютное право что с ним делать. В профессиональном футболе, да и вообще в профессиональном спорте юридические аспекты очень и очень важны. Спасибо за внимание.
ДСА
ДСА
вчера в 18:34
За бугром почему-то ищут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:30
Потому и пихают в аренду, что терять перспективного игрока жалко, а зарплату платить тоже жалко. И не исключаю, что в арендном соглашении будет прописано, как у Помазуна совсем недавно - при первой надобности можем забрать.
Другой вопрос - почему они не хотят проверить парня в деле, дав ему отыграть пару полноценных матчей? Тут или какие-то мутные схемы, или нестыковка мнений между рукоЙводителями и тренерским штабом.
Просто жалко паренька, талантливый ведь...
drug01
drug01
вчера в 18:29
Не надо спешить брать прежде взвесить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:28
Продать не получится ну хоть в аренду сдать.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:23
Хрень какая то!Парень мог вырасти в ЦСКА ещё в том году в основного напа но не повезло с тренером , а в этом его уже сливают!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:18
У Шкурина статистика лучше чем у Чалова и Рондона. А если за подсчет взять не матчи , а минуты, так он вообще лидером нападения будет.
Может все же стоило дать парню шанс??? Рондон ушел , почему бы не попробовать??? Ведь заиграет Заболотный или нет - это еще неизвестно, да и возраст Антона поджимает уже.
Посмотрим кто будет прав???
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10, ред.
Непонятная история со Шкуриным. Зачем кому-то отдавать перспективного молодого парня кому-то ? По какой-то странной для меня причине Ганчаренко перестал вообще его ставить на игру. Но а когда парню всё таки удавалось выходить на поле, он проявлял себя с самой лучшей стороны. Все видели его рвение самоотдачу, кроме положительных эмоций ничего не было от игры этого парня. Не знаю эта информация правдива или нет, но хотелось бы чтобы новый главный тренер Олич сам оценил игру Ильи на сборах с ЦСКА . И дал оценку его игре. А то складывается ощущение, что кто-то в клубе решает вопросы без Олича по игрокам. Странно как-то всё это. Будем надеяться что это дезинформация и парень останется в команде. В любом случае хочу пожелать Илье Удачи и больших Успехов. Всем Добра!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100