ЦСКА ведёт переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде Шкурина

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может перебраться в другой клуб.
По информации источника, «армейцы» ведут переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде 21-летнего игрока.
Напомним, что Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо» в начале 2020 года за 500 тысяч евро.
В минувшем сезоне РПЛ Илья провел за красно-синих 14 матчей и забил 3 гола. Контракт Шкурина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
Недавно появлялась информация, что бывший наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко хочет заполучить Шкурина в «Краснодар».
Другой вопрос - почему они не хотят проверить парня в деле, дав ему отыграть пару полноценных матчей? Тут или какие-то мутные схемы, или нестыковка мнений между рукоЙводителями и тренерским штабом.
Просто жалко паренька, талантливый ведь...
Другой вопрос - почему они не хотят проверить парня в деле, дав ему отыграть пару полноценных матчей? Тут или какие-то мутные схемы, или нестыковка мнений между рукоЙводителями и тренерским штабом.
Просто жалко паренька, талантливый ведь...