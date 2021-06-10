ЦСКА ведёт переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде Шкурина

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вчера, 18:07

Нападающий ЦСКА может перебраться в другой клуб.

По информации источника, «армейцы» ведут переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде 21-летнего игрока.

Напомним, что Шкурин перешел в ЦСКА из брестского «Динамо» в начале 2020 года за 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне РПЛ Илья провел за красно-синих 14 матчей и забил 3 гола. Контракт Шкурина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.