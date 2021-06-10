Спортдир «Крыльев»: «Куарежма может приехать к нам на сбор в Сербии»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о трансферной политике клуба, а также прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Витории» Гимараеш .

Для нас трансферы — самый главный вопрос. Ведутся переговоры и они в продвинутой фазе. Спрос существует. Раз от нас никто не ушёл, значит все с нами. Хотим сохранить всех в команде. Работа по усилению ведётся, мы в ежедневном контакте с главным тренером. Есть определённые цели и задачи. Хотелось бы чётко понимать, что от нас никто не уйдёт и в каком составе поедем на сборы. И уже дальше будем работать.

Переход Рикарду Куарежмы в «Крылья»? Это все идёт от Рикардо Алвеша [друга Куарежмы]. Он один португалец в команде, ему наверное скучно. Он может приехать к нам в Сербию и потренироваться с нами. Но его переход в «Крылья» маловероятен.