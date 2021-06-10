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Спортдир «Крыльев»: «Куарежма может приехать к нам на сбор в Сербии»

сегодня, 11:41

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о трансферной политике клуба, а также прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Витории» Гимараеш Рикарду Куарежме.

Для нас трансферы — самый главный вопрос. Ведутся переговоры и они в продвинутой фазе. Спрос существует. Раз от нас никто не ушёл, значит все с нами. Хотим сохранить всех в команде. Работа по усилению ведётся, мы в ежедневном контакте с главным тренером. Есть определённые цели и задачи. Хотелось бы чётко понимать, что от нас никто не уйдёт и в каком составе поедем на сборы. И уже дальше будем работать.

Переход Рикарду Куарежмы в «Крылья»? Это все идёт от Рикардо Алвеша [друга Куарежмы]. Он один португалец в команде, ему наверное скучно. Он может приехать к нам в Сербию и потренироваться с нами. Но его переход в «Крылья» маловероятен.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:06
Роналду уже желает Куарежме а "Крыльях" и обещает в скором времени присоединится к нему.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:39
На кой им этот старпер!Он давно весь матч не выдерживает)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:33
Деньги у Крыльев есть, может переход и состоится.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:20
Лишняя нагрузка на бюджет области.
beefs
beefs
сегодня в 12:09
Ну по хорошему он каши не испортит...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:59
Купите Алвешу , португальского мопса , чтобы не скучал !!!))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:54
Приедет с другом повидаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:46
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