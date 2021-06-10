ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Спартак» и «Вест Хэм» приостановили переговоры по Кралу

10 июня 2021, 02:21

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал, скорее всего, не перейдёт в «Вест Хэм» в это трасферное окно.

По информации источника из лондонского клуба, «молотобойцы» действительно интересовались 23-летним хавбеком, и их устраивали условия игрока и его агента. Однако «Спартак» решил подождать с продажей до конца чемпионата Европы, после которого ценник на Крала может подрасти. В итоге «Вест Хэм» решил сосредоточиться на других потенциальных трансферах.

Недавно сообщалось о том, что «Спартак» нашёл замену Кралу в Бразилии.

Все новости
В «Динамо» прокомментировали слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну
14 сентября Комментарии15
Селюк — о Захаряне в «Барселоне»: «Это всё сказки про белого бычка»
14 сентября Комментарии11
Гаджиев: «Захарян подходит по стилю „Барселоне“»
14 сентября Комментарии9
Агент Захаряна — о «Барселоне»: «Официальных предложений у нас нет»
14 сентября Комментарии16
Слухи«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры по трансферу Захаряна
14 сентября Комментарии56
Агент полузащитника «Бенфики» подтвердил интерес со стороны «Ростова»
12 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
10 июня в 10:49
Спартаку точно спешить некуда
Константин Белых
Константин Белых
10 июня в 10:33
А вообще с какого перепугу надо кого то продавать в этом году? В кои то веки собралась боеспособная банда и кого то продавать? Только если Бакаева. У всех контракты до 24 года. Хотите купить Крала-25-30 миллионов. Да и то сто раз подумать прежде чем его продавать. Найти замену сначала.
makkie
makkie
10 июня в 10:23
Переговоры даже не начинались, всё после Евро.
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 10:13
Этого следовало ожидать.
за
за
10 июня в 09:16
Слухи - они и в Африке слухи.
112910415
112910415
10 июня в 07:04
пусть будет так, как будет
mihaluch
mihaluch
10 июня в 02:33
Обломали по полной Крала.
Ironigor
Ironigor
10 июня в 02:32
Как можно было остановить, того чего не было ???)))
Видать утку расстреливали очень долго и нудно из мелкашки в упор !!!)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100