«Спартак» и «Вест Хэм» приостановили переговоры по Кралу

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10 июня 2021, 02:21

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии , скорее всего, не перейдёт в «Вест Хэм» в это трасферное окно.

По информации источника из лондонского клуба, «молотобойцы» действительно интересовались 23-летним хавбеком, и их устраивали условия игрока и его агента. Однако «Спартак» решил подождать с продажей до конца чемпионата Европы, после которого ценник на Крала может подрасти. В итоге «Вест Хэм» решил сосредоточиться на других потенциальных трансферах.

Недавно сообщалось о том, что «Спартак» нашёл замену Кралу в Бразилии.