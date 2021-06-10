Лантратов: «Мне неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отреагировал на интерес со стороны ЦСКА.
Мне неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым. Это ещё нужно заслужить. Так что я никак не реагирую.
Связывались ли со мной из ЦСКА? Это вопрос к руководству «Химок». У меня сейчас нет желания рассуждать об этом. Что будет, то будет. Бежать вперед паровоза я не хочу.
Среди претендентов на Лантратова также фигурируют «Зенит» и «Локомотив».
А ещё можно задуматься насчёт Зенита. У питерских слегка просел Лунёв, Кержаков играл с ним чуть не в очередь. Так что если Лунёв захочет сменить клуб, Илья может побороться за место в основе.
Звезду пока он не словил, в отличие от Дюпина. Так что вполне вариант - перейти в Зенит...
А ещё можно задуматься насчёт Зенита. У питерских слегка просел Лунёв, Кержаков играл с ним чуть не в очередь. Так что если Лунёв захочет сменить клуб, Илья может побороться за место в основе.
Звезду пока он не словил, в отличие от Дюпина. Так что вполне вариант - перейти в Зенит...