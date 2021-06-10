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Лантратов: «Мне неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым»

сегодня, 15:22

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отреагировал на интерес со стороны ЦСКА.

Мне неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым. Это ещё нужно заслужить. Так что я никак не реагирую.

Связывались ли со мной из ЦСКА? Это вопрос к руководству «Химок». У меня сейчас нет желания рассуждать об этом. Что будет, то будет. Бежать вперед паровоза я не хочу.

Среди претендентов на Лантратова также фигурируют «Зенит» и «Локомотив».

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Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 16:33
После"команды попроще" ты зенит не случайно упомянул. Оговорка "по Фрейду".
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 16:27
Если и покупать его , то сразу же в аренде в Химках оставлять, лишь как актив на будущее
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:20
Вытеснит Акинфеева с поста №1.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:09
Хороший, скромный мальчик....
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 16:05
Дальновидный интерес
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:47
Нормально так!К Коняшкам не надо , а вот к вам пожалуйста!)))Вообще лучший вариант в Химках еще на сезон! И если проведет на уровне то еще больше вариантов появится!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:39
Вот только идти туда Илье не стОит. Акинфеев при любом тренере твёрдый №1, а сидеть на лавке в ожидании дисквы или травмы - то ещё занятие. Так что если игрок хочет получать игровую практику, ему лучше остаться в Химках или уйти в команду попроще.
А ещё можно задуматься насчёт Зенита. У питерских слегка просел Лунёв, Кержаков играл с ним чуть не в очередь. Так что если Лунёв захочет сменить клуб, Илья может побороться за место в основе.
Звезду пока он не словил, в отличие от Дюпина. Так что вполне вариант - перейти в Зенит...
1bear
1bear
сегодня в 15:31
Акинфееву скоро на пенсию - замена нужна
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:24
ДА ЛАДНО СТЕСНЯТЬСЯ ТО...
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