«Зенит» может назначить главным тренером наставника сборной Швейцарии

«Зенит» проявляет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу, утверждает источник.
57-летний специалист хорошо знает русский язык. Его контракт с национальной командой Швейцарии рассчитан до конца ЧМ-2022.
Ранее Петкович тренировал такие команды, как «Лугано», «Янг Бойз» и «Лацио», с которым завоевал Кубок Италии в 2013 году.
Недавно сообщалось о том, что «Зенит» предпримет ещё одну попытку подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
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А что, у 45-и летнего Семака возникли проблемы со знанием русского языка?
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А что, у 45-и летнего Семака возникли проблемы со знанием русского языка?