«Зенит» может назначить главным тренером наставника сборной Швейцарии

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10 июня 2021, 01:38

«Зенит» проявляет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии , утверждает источник.

57-летний специалист хорошо знает русский язык. Его контракт с национальной командой Швейцарии рассчитан до конца ЧМ -2022.

Ранее Петкович тренировал такие команды, как «Лугано», «Янг Бойз» и «Лацио», с которым завоевал Кубок Италии в 2013 году.