ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Зенит» может назначить главным тренером наставника сборной Швейцарии

10 июня 2021, 01:38

«Зенит» проявляет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу, утверждает источник.

57-летний специалист хорошо знает русский язык. Его контракт с национальной командой Швейцарии рассчитан до конца ЧМ-2022.

Ранее Петкович тренировал такие команды, как «Лугано», «Янг Бойз» и «Лацио», с которым завоевал Кубок Италии в 2013 году.

Недавно сообщалось о том, что «Зенит» предпримет ещё одну попытку подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Все новости
В «Динамо» прокомментировали слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну
14 сентября Комментарии15
Селюк — о Захаряне в «Барселоне»: «Это всё сказки про белого бычка»
14 сентября Комментарии11
Гаджиев: «Захарян подходит по стилю „Барселоне“»
14 сентября Комментарии9
Агент Захаряна — о «Барселоне»: «Официальных предложений у нас нет»
14 сентября Комментарии16
Слухи«Барселона» в ближайшее время начнёт переговоры по трансферу Захаряна
14 сентября Комментарии56
Агент полузащитника «Бенфики» подтвердил интерес со стороны «Ростова»
12 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
10 июня в 20:21
Семак знает русский лучше, особенно нелитературный, столь необходимый, когда требуется дополнительная мАтивация.
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 13:31
Дайте Семаку поработать!
Сп62
Сп62
10 июня в 11:54
Серёжа рано или поздно окажется в ЦСКА. Он был там капитаном, лидером. Теперь, сам бог велел, стать тренером.
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
10 июня в 11:20
У 45-ти летнего Семака возникли проблемы в группе ЛЧ. Последнее 4-ое место с 1 очком.
cska1948
cska1948
10 июня в 10:11
"...57-летний специалист хорошо знает русский язык..."
------------------
А что, у 45-и летнего Семака возникли проблемы со знанием русского языка?
Boricku
Boricku
10 июня в 09:04
Пора возрождать славное имя Зенит, а газпромовская пусть газовиками зовётся !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
10 июня в 08:31
А как же величайший тренер современности Семак? В утиль его? Или Зенит не хочет третьего фиаско в ЕК?
Vladimir808
Vladimir808 ответ mihaluch (раскрыть)
10 июня в 08:19, ред.
К Коням пойдёт.)
112910415
112910415
10 июня в 07:03
всяческих ему успехов !
Mangur
Mangur
10 июня в 04:27
Сплетни, слухи, домыслы.
протон
протон
10 июня в 03:07
давно пора менять семака. он не интересен. его футбол не интересен. никто не смотрит зенит . скучный футбол. расчитан на пас дзюбе верховая игра гол. и все
Ironigor
Ironigor
10 июня в 02:38
Воо, это самый лучший и решающий довод , - знание русского языка !!!☝😝 Для Газпрома остальное не так важно !!!
mihaluch
mihaluch
10 июня в 02:37
А Семака куда?
1bear
1bear
10 июня в 02:20
был бы неплохой вариант
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
10 июня в 02:09
И откуда он знает русский язык?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100