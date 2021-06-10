Де Брюйне не тренируется в основной группе Бельгии перед матчем с Россией

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вчера, 19:14

Полузащитник сборной Бельгии с большой долей вероятности пропустит матч группового этапа Евро-2020 против сборной России.

Nieuwsblad сообщает, что хавбек не работает в основной группе на тренировке бельгийской команды. Кевин присутствует на поле, но даже не надевал бутсы.

Напомним, что Де Брюйне получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

Матч между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Ранее сообщалось, что для Де Брюйне изготовят защитную маску.