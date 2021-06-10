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Де Брюйне не тренируется в основной группе Бельгии перед матчем с Россией

вчера, 19:14
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне с большой долей вероятности пропустит матч группового этапа Евро-2020 против сборной России.

Nieuwsblad сообщает, что хавбек не работает в основной группе на тренировке бельгийской команды. Кевин присутствует на поле, но даже не надевал бутсы.

Напомним, что Де Брюйне получил переломы носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

Матч между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Ранее сообщалось, что для Де Брюйне изготовят защитную маску.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 23:29
Не буду комментировать то, что вы сказали. Если вы видите игру Кудряшова именно ТАКОЙ, какой её обозначили, то это ваше полное право. Но мне почему-то кажется, что вы спутали его с кем-то другим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 22:27
Просто при игре в три центральных другой выход из обороны в атаку,в основном через опорников в основном и латералей ( Марио и Жирков, либо Караваев). Если один из центральных отдает пас, то он продольный получается, а для эффективного выхода лучше пас диагональный с последующем развитием атаки через фланги.
Oplot
Oplot ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Значит у нас разные понятия и понимание футбола.Расстановки до игры ничего не говорят.Нужно анализировать действия по ходу встречи.Посмотрим как Джикия будет отдавать пасы вместо Кудряшова!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 22:17
Никакого отношения к позиции свободного защитника Кудряшов не имеет и не имел. Он вообще чаще выступал в качестве крайнего защитника, но не свободного
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 22:15
Смею предположить, что вы уважаемый в футболе разбираетесь и в этой связи мне непонятно где и когда вы обнаружили у Кудряшова "технику". Я наблюдаю за этим игроком со времен Терека, потом Ростова. потом Сочи и в турецкие времена. Резкость, а порой и грубость есть, этого не отнимешь , но техника? Увы. По части длинных передач даже Джикия его превосходит и намного. А про дирижерские качества вообще молчу, это , скорей фантазии.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 21:50
будет повторение матча , при отборе на евро с бельгийцами. тогда черчесова порвали 4-1. в субботу с черчесова опять снимут скальп.
Oplot
Oplot ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
valt134
valt134
вчера в 21:33
Состав у бельгийцев настолько мастеровит, что они и без Кевина вынесут нас в одну калитку. Один Лукаку затерзает наших «пешеходов».
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:28
Это исключено. Я уже знаю всех, кто отвечает аргументированно, пусть и не соглашаются, но аргументируют. А есть и такие.....
Oplot
Oplot ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Со времен Бекенбауэра не было такого игрока,который так часто начинает атаки уже со своей половины поля,контроллирует позиционную атаку и в какойто степени обескураживает соперника.Возможно в этом играет и такая особенная схема Черчесова,но не признать особый талант Кудряшова было бы очень неправильно.Позиция свободный защитник стала до такой степени редкостью,что видя такого игрока,да еще который может дать радиоуправляемый пас,пас в разрез,делает его поистинее редкостным.Каковым и является Федор Кудряшов.Возможно он не так заметен,но вся игра и успешная модель сборной строится именно через него.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:05
Очень хочется, чтобы Оплот аргументированно ответил на ваш вопрос.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 20:51
А не подскажешь ли ты, чем "дирижирует" Кудряшов. ? Сколько я его игр смотрел , дирижерской палочки у него не заметил. Косу, которой он косил соперников. видел, а палочку нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:49
Трудно нашим будет. Трудно...
particular
particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:43
Предполагал примерно такую конструкцию, но как подумаю, что такая штука будет на моём флюгере и меня нежно примут в штрафной или на бровке, то хочется немного побыть на больничном...
Приветствую, уважаемый!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
Кудряшов - ключевой игрок ? Дирижирует игрой ? Как можно с правого фланга обороны дирижировать игрой, тем более такому посредственному в футбольном плане игроку. Сравнивать его и бельгийца, зная их возможности и способности, по меньшей мере непрофессионально. Пришла обнадёживающая мысль: может, вы пошутили, признайтесь в этом, мы вам всё простим. Даже то, в чём вы не виноваты.
Шуnя771
Шуnя771 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:20
Привет дружище!

Наверное "футляр" для носа чуть больше по размеру самого сломанного, а основание упирается в скуловую кость... Жесткость ремней и самой маски не дают ей возможность смещаться при боковом контакте или хотя бы не незначительно.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:19
Будет он или нет, нас это никак не спасёт. Может это не патриотично, но уж больно велика разница в классе нас и бельгийцев, целая пропасть.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:16
Ценю юмор!
particular
particular
вчера в 20:06
Отсутствие де Брюйне вряд ли убавит шансы фламандцев в предстоящей игре...

Но для меня остаётся загадкой, - как прилегающая к лицу маска может уберечь нос от фронтальных и боковых контактов... Там же нет опалубки из бетона и арматуры, вживлённой в кость лица... За счёт чего жёсткость?🤨
Rattlehead
Rattlehead ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:04
Потому что это мозг команды, как Пирло у Италии, Чави у Испании или Широков у России.
Oplot
Oplot
вчера в 20:04, ред.
У Бельгии будет отстутствовть Де Брёйне а у нас Кудряшов.Поэтому потери хоть и ощутимые,но одинаковые для команд.Отсутствовать будут два ключевых игрока,те которые дирижируют игрой.В любом случае у нашей сборной хорошие шансы что бы их победить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:59
Странно, почему так заостряется внимание на Де Брюйне?

Это даже как то неуважительно к остальным игрокам сборной Бельгии.
Миньоле, Алдервейрелд, Тилеманс, Боята, Денайер, Менье, Азар, Прат, Феррейра-Карраско, Дендонкер, Лукаку, Мертенс, Доку, Мертенс... Представители Реал Мадрид, Лестера, Боруссии, МС, Бенфики, Лиона, Интер, Брюгге, Тоттенхэм....
К чему рассуждения типа без Де Брюйне "зацепимся за ничью"... Трусами за сучок высокого дуба ...))
Мы надеемся на Дзюбу, а бельгийцы на защитников Алдервейрелд и Менье... А эти ребята в английском и немецком чемпах не в домино играют и по мнению многих разумеют свое ремесло.

Нам ничего не остается как пожелать именно удачи нашим сборникам...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:34
И без Кевина красные фавориты
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30
Да там без Кейна есть кому играть, один Лукаку чего стоит. Но очень хочется чтобы наши парни собрались и просто выиграли или хотя бы в ничью сыграли с красными дьяволами . Удачи вам пацаны !!!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 19:26
Повезло России но без КДБ Бельгия выйграет
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:25
Да уж, нападение будет убийственным..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:25
Это сегодня не тренеруется а послезавтра будет.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 19:20
Спасибо продавцу носков)
Желаю нашим нагнуть распиаренную сборную Бельгии. Автогол Лукаку нам в помощь!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:20
А зачем ему,он итак мастер
shlomo
shlomo
вчера в 19:17
Ну этого и следовало ожидать.....тяжко нам будет
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