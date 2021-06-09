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Кудряшов и Самошников тренируются по индивидуальной программе

вчера, 12:14

Защитники Фёдор Кудряшов и Илья Самошников проводят тренировку по индивидуальной программе на базе в Новогорске.

Напомним, Кудряшов получил травму 5 июня на разминке перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии (1:0).

Самошников из-за повреждения пропустил товарищеские встречи с командами Польши (1:1) и Болгарии.

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izrafel
izrafel
вчера в 12:50
Здоровья парням
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:40
Вот не пойму, зачем держать в команде травмированных людей? Ведь нет незаменимых.
Кудряшов в лучшем случае будет готов к третьему матчу, не проще ли вместо него взять кого-то другого, здорового? Хуже точно не будет, тем более время пока есть.
Про Самошникова ничего сказать не могу, а Кудряшова лучше бы заменить. Моё мнение может не совпадать с мнением главного тренера...
ОПС
ОПС
вчера в 12:27
Главное, это здоровье.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:21
Давайте парни , скорейшего выздоровления Вам !!!
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