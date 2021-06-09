Кудряшов и Самошников тренируются по индивидуальной программе

Защитники Фёдор Кудряшов и Илья Самошников проводят тренировку по индивидуальной программе на базе в Новогорске.
Напомним, Кудряшов получил травму 5 июня на разминке перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии (1:0).
Самошников из-за повреждения пропустил товарищеские встречи с командами Польши (1:1) и Болгарии.
Кудряшов в лучшем случае будет готов к третьему матчу, не проще ли вместо него взять кого-то другого, здорового? Хуже точно не будет, тем более время пока есть.
Про Самошникова ничего сказать не могу, а Кудряшова лучше бы заменить. Моё мнение может не совпадать с мнением главного тренера...
Кудряшов в лучшем случае будет готов к третьему матчу, не проще ли вместо него взять кого-то другого, здорового? Хуже точно не будет, тем более время пока есть.
Про Самошникова ничего сказать не могу, а Кудряшова лучше бы заменить. Моё мнение может не совпадать с мнением главного тренера...