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Бьелса заставил игроков детской команды «Лидса» играть в «убойный футбол»

сегодня, 00:33

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса посетил тренировку детской команды.

Аргентинский специалист появился на тренировке, сказав детям, что они будут играть в «убойный футбол» — непрерывная, интенсивная игра в футбол без пауз и арбитров, которую Бьелса практикует с основным составом «Лидса».

Болельщик «Лидса» Мэтью Прайс, который в этот момент наблюдал за тренировкой, рассказал журналистам:

Он пришел и сказал детям, что все они будут играть в «убойный футбол». Они были восхищены. Он заводил их, говоря, что они будут играть в «убойный футбол» три часа. Детям это просто понравилось. Они не могли поверить, что Бьелса пришёл, чтобы тренировать их. Через своего переводчика он сказал детям, что собирается провести для них тренировку сегодня. Он герой для них, он герой для всех нас. Но для этих детей он ещё больший герой.

Бьелса известен своим неординарным подходом к тренировкам и агрессивному, атакующему футболу с высоким прессингом. Однако есть один нюанс, который не нравится аргентинцу в Английской Премьер-Лиге, о котором он рассказал журналистам в январе этого года.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:28
Получили обычный дворовой футбол, которым мы наслаждались в детстве. Жаль только, что у нас нет своего Бьелсы. Крутой тренер.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:51
как в одноименном фильме
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:30
У него пока получается.
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