Ребко мог оказаться в «Реале»

Бывший игрок «Спартака» признался, что мог поиграть за пределами России.

Что-то говорили про Бельгию. Какой-то клуб интересовался, но не из числа топов. А когда мне было 14-15 лет, меня хотели отправить в «Реал».

Кто-то даже приезжал оттуда, смотрел на меня. Но в итоге, наверное, не подошел по каким-то критериям. Хотя в том возрасте я был очень хорош, по юношам отлично играл.

Почему перешел в «Динамо»? Стадное чувство. Многие наши из «Москвы» туда пошли, и я за ними. В итоге в «Динамо» не сложилось — сложный клуб, руководство постоянно менялось. Считаю свой переход туда ошибкой.