ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ребко мог оказаться в «Реале»

вчера, 22:23

Бывший игрок «Спартака» Алексей Ребко признался, что мог поиграть за пределами России.

Что-то говорили про Бельгию. Какой-то клуб интересовался, но не из числа топов. А когда мне было 14-15 лет, меня хотели отправить в «Реал».

Кто-то даже приезжал оттуда, смотрел на меня. Но в итоге, наверное, не подошел по каким-то критериям. Хотя в том возрасте я был очень хорош, по юношам отлично играл.

Почему перешел в «Динамо»? Стадное чувство. Многие наши из «Москвы» туда пошли, и я за ними. В итоге в «Динамо» не сложилось — сложный клуб, руководство постоянно менялось. Считаю свой переход туда ошибкой.

Ранее стало известно, что экс-игрок «Реала» Кака мог оказаться в ЦСКА.

Все новости
СлухиАгент Мариано: «Со мной из „Краснодара“ никто не контактировал»
Вчера, 23:26 Комментарии2
«Спартак» не собирается менять Бакаева на Скопинцева
Вчера, 12:43 Комментарии12
Слухи«Волгарь» собирается арендовать полузащитника «Динамо»
Вчера, 12:15 Комментарии1
Агент форварда «Браги» отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
Вчера, 12:02 Комментарии6
СлухиГалоян в ближайшее время должен стать игроком ЦСКА
Вчера, 10:47 Комментарии9
Слухи«Динамо» договорилось о трансфере защитника «Милана»
10 июня Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:28
Ребко надо было в Динамо Киев ехать играть!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Помню я его хорошо. Там действительно много авансов ему выдавали, причем не вполне обоснованных. Очень быстро потух парень.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:10
Он считает что был хорош по молодости. Авансов выдавалось ему много.Это помню. Но профукал как многие у нас.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:06
Какой Реал??? Тут то толком не играл.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:53
Приснилось поди
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:52
У Ребко прекрасно развита фантазия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:26
Кому это интересно?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100