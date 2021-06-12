Фавр может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить клуб из чемпионата Турции.
Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что 63-летнему швейцарскому специалисту двухлетний контракт предложил «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может возглавить экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.
Матч Уэльс -Швейцария. Есть ставка "4.5 - 1-й тайм - Хозяева выиграют и обе команды не забьют" Как это может сочетаться в рамках ОДНОГО тайма? Или всё таки эти половинки распространяются и на весь матч? И кэф вроде неплохой. И на гостей есть подобный, только кэф поменьше.
Поясните пожалуйста, и если это косяк - будьте повнимательнее.
Матч Уэльс -Швейцария. Есть ставка "4.5 - 1-й тайм - Хозяева выиграют и обе команды не забьют" Как это может сочетаться в рамках ОДНОГО тайма? Или всё таки эти половинки распространяются и на весь матч? И кэф вроде неплохой. И на гостей есть подобный, только кэф поменьше.
Поясните пожалуйста, и если это косяк - будьте повнимательнее.