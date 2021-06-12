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Фавр может возглавить «Фенербахче»

сегодня, 08:35

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить клуб из чемпионата Турции.

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что 63-летнему швейцарскому специалисту двухлетний контракт предложил «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может возглавить экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

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jobss
jobss ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 09:10, ред.
Футбольные правила гласят: если после паса ассистента произошло касание мяча игроком соперника, существенно повлиявшее на траекторию мяча, то ассист не засчитывается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:05
Доброе утро! Уважаемые организаторы, вопрос по линии.
Матч Уэльс -Швейцария. Есть ставка "4.5 - 1-й тайм - Хозяева выиграют и обе команды не забьют" Как это может сочетаться в рамках ОДНОГО тайма? Или всё таки эти половинки распространяются и на весь матч? И кэф вроде неплохой. И на гостей есть подобный, только кэф поменьше.
Поясните пожалуйста, и если это косяк - будьте повнимательнее.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:02
Шира этот везде. Прямо Шнобель наш)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:02
Здравствуйте. На Флешскоре у Берарди голевая на автоголе Демираля, что как мне кажется вполне справедливо, так как именно он совершил предголевое действие у атакующей команды, а кто в итоге забил - свой или чужой не так существенно. А на Ваш взгляд?
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
SuperVlad, LOpp, STVA 1, murabek, XL-965, sibirz, Александр Апалько, Timmi-80, Storm-Shadow, Владимир Ушаков, Профессор4000, Kashkadan, zly43rus, stlouis, Italian13, Болот Сарбанов, Leha-ha50, Иван Тасминский, ОПС, AlVi77, ДАША Д больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 9. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
shlomo
shlomo
сегодня в 08:41
Посмотрим кто возглавит ...претендентов хватает
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