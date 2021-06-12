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Саутгейта не уволят из сборной Англии вне зависимости от результата на Евро

сегодня, 08:23

Гарет Саутгейт не покинет пост главного тренера сборной Англии.

Журналист The Times Генри Винтер утверждает, что 50-летний тренер сохранит свой пост вне зависимости от того, какой результат сборная Англии покажет на Евро-2020.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) считают, что под руководством Саутгейта молодая команда развивается в правильном направлении и может победить на ЧМ-2022.

Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года.

Ранее Саутгейт заявлял, что этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет.

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Gahi
Gahi
сегодня в 09:59
В таких случаях говорят от добра, добра не ищут. Гарет Саутгейт уже пятый год как возглавляет сборную Англию за это время он с командой добился неплохих результатов на чемпионате мира 2018 году в России команда под его руководством дошла до полуфинала спустя 28 лет после своего последнего успеха. В том же году Саутгейт был признан Английской Футбольной Ассоциацией тренером года, также был назначен кавалером Ордена Британской империи. Но команда Гарета Саутгейта не останавливалась, а продолжала показывать хорошие результаты в итоге заняла 3 место в Лиги Наций УЕФА. Команда молодая перспективная и многие специалисты относят её в число фаворитов Чемпионата Европы и если учесть тот факт что полуфиналы и финал пройдут в Англии, а именно в Лондоне то это станет ещё одним стимулом для команды чтобы наконец впервые выиграть Чемпионат Европы и войти в историю. Как это было в 1966 году на домашнем Чемпионате Мира, где Англия стала победителем. Так что команда под руководством Гарета Саутгейта постоянно прогрессирует и к Чемпионату Мира 2022 года она окрепнет стать ещё сильнее и опытнее, которой возможно и будет по силам выиграть трофей 🏆. 
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 09:44
Естественно, нет разницы какой там будет тренер. Эта сборная никогда ничего не выиграет на поле.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:04
Можно сливать спокойно
ProKop92
ProKop92
сегодня в 08:59
Это официально? Тогда не о чем говорить.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:51
Посмотрим...говорить можно что угодно
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:48
Будет уверенно работать
beefs
beefs
сегодня в 08:36
Это приятная новость для Гарета...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:34
Это плюс для него...
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