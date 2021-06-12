Саутгейта не уволят из сборной Англии вне зависимости от результата на Евро

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сегодня, 08:23

не покинет пост главного тренера сборной Англии.

Журналист The Times Генри Винтер утверждает, что 50-летний тренер сохранит свой пост вне зависимости от того, какой результат сборная Англии покажет на Евро-2020.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) считают, что под руководством Саутгейта молодая команда развивается в правильном направлении и может победить на ЧМ -2022.

Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года.

Ранее Саутгейт заявлял, что этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет.