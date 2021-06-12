Саутгейта не уволят из сборной Англии вне зависимости от результата на Евро

Гарет Саутгейт не покинет пост главного тренера сборной Англии.
Журналист The Times Генри Винтер утверждает, что 50-летний тренер сохранит свой пост вне зависимости от того, какой результат сборная Англии покажет на Евро-2020.
В Футбольной ассоциации Англии (FA) считают, что под руководством Саутгейта молодая команда развивается в правильном направлении и может победить на ЧМ-2022.
Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года.
Ранее Саутгейт заявлял, что этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет.