Лёв может возглавить «Барселону» через год

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сегодня, 11:44

«Барселона» заинтересована в приглашении на должность главного тренера.

Как сообщается, в марте этого года представители каталонского клуба звонили немецкому специалисту, чтобы узнать о его готовности возглавить «сине-гранатовых». Однако Лёв уведомил «Барселону», что намерен взять один год отдыха после ухода из сборной Германии, а только потом возвращаться к работе.

В «Барселоне» уверены, что через год им удастся убедить Лёва возглавить клуб. Кроме того, следующим летом истекает контракт . Лёв выражает заинтересованность в работе в «Барселоне».

Ранее легенда каталонского клуба Хави заявлял, что Лёв отлично подошёл бы «Барселоне».