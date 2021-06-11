Лёв может возглавить «Барселону» через год

«Барселона» заинтересована в приглашении Йоахима Лёва на должность главного тренера.
Как сообщается, в марте этого года представители каталонского клуба звонили немецкому специалисту, чтобы узнать о его готовности возглавить «сине-гранатовых». Однако Лёв уведомил «Барселону», что намерен взять один год отдыха после ухода из сборной Германии, а только потом возвращаться к работе.
В «Барселоне» уверены, что через год им удастся убедить Лёва возглавить клуб. Кроме того, следующим летом истекает контракт Рональда Кумана. Лёв выражает заинтересованность в работе в «Барселоне».
Ранее легенда каталонского клуба Хави заявлял, что Лёв отлично подошёл бы «Барселоне».