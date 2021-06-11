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Лёв может возглавить «Барселону» через год

сегодня, 11:44

«Барселона» заинтересована в приглашении Йоахима Лёва на должность главного тренера.

Как сообщается, в марте этого года представители каталонского клуба звонили немецкому специалисту, чтобы узнать о его готовности возглавить «сине-гранатовых». Однако Лёв уведомил «Барселону», что намерен взять один год отдыха после ухода из сборной Германии, а только потом возвращаться к работе.

В «Барселоне» уверены, что через год им удастся убедить Лёва возглавить клуб. Кроме того, следующим летом истекает контракт Рональда Кумана. Лёв выражает заинтересованность в работе в «Барселоне».

Ранее легенда каталонского клуба Хави заявлял, что Лёв отлично подошёл бы «Барселоне».

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:57
Будет день и будет пища... Что об этом говорить раньше времени
Сантус
Сантус
сегодня в 11:48, ред.
Да,я бы посмотрел на выкавыривание козюль из носа в Эль Класико..)
Djebrael
Djebrael
сегодня в 11:44
Хотелось бы на это посмотреть
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