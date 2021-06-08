ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Нуну Эшпириту Санту возглавит «Кристал Пэлас»

сегодня, 14:06

По данным источника, новым главным тренером «Кристал Пэлас» станет Нуну Эшпириту Санту.

Утверждается, что стороны уже согласовали контракт. Договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года.

Ранее на Эшпириту Санту также претендовал «Лацио».

Все новости
СлухиТедеско может возглавить «Фенербахче»
Сегодня, 10:30 Комментарии8
СлухиЗидан хочет возглавить сборную Франции
Сегодня, 09:16 Комментарии21
Слухи«Вулверхэмптон» согласовал контракт с Бруну Лаге
Сегодня, 07:41 Комментарии3
Гвардиола: «Куман — идеальный тренер для „Барселоны“ на следующий сезон»
Вчера, 18:26 Комментарии12
СлухиБенитес может возглавить «Фенербахче»
06 июня Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» возобновит переговоры с тен Хагом
06 июня Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 15:19
В Эвертон он уйдёт
Соккер Буэндиа уже в Арсенал отправлял, когда он в Вилле был
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:04
Странное решение. Его проект с волками изжил, травмы помешали и отсутствие скамейки, но Кристал Пэлас не лучше Вулверхэмптона, Заа хочет уйти у остальных игроков качество так себе, мог получше вариант найти.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 14:38
Интересно посмотреть как перемениться игра Кристал
beefs
beefs
сегодня в 14:18
Америка намного богаче, да и футбол развивается...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:10
Удачи Нуну с Кристал Пэлас !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100