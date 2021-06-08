Нуну Эшпириту Санту возглавит «Кристал Пэлас»

По данным источника, новым главным тренером «Кристал Пэлас» станет Нуну Эшпириту Санту.
Утверждается, что стороны уже согласовали контракт. Договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года.
Ранее на Эшпириту Санту также претендовал «Лацио».
По данным источника, новым главным тренером «Кристал Пэлас» станет Нуну Эшпириту Санту.
Утверждается, что стороны уже согласовали контракт. Договор между сторонами будет рассчитан до 2024 года.
Ранее на Эшпириту Санту также претендовал «Лацио».
Соккер Буэндиа уже в Арсенал отправлял, когда он в Вилле был
Соккер Буэндиа уже в Арсенал отправлял, когда он в Вилле был