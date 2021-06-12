Кузяев получил травму после столкновения с Кастанем

Полузащитник сборной России Далер Кузяев получил травму в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии.
Хавбек «Зенита» столкнулся с защитником бельгийцев Тимоти Кастанем. Кузяеву забинтовали голову, однако через несколько минут он покинул поле. Вместо него в игру вступил Денис Черышев. Кастань был заменён сразу после столкновения. Вместо него на поле вышел Тома Менье.
Сборная России уступает сборной Бельгии. Голы в составе бельгийцев забили Тома Менье и Ромелу Лукаку, который посвятил свой мяч полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время встречи против Финляндии.