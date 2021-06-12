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Кузяев получил травму после столкновения с Кастанем

вчера, 22:36
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Далер Кузяев получил травму в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии.

Хавбек «Зенита» столкнулся с защитником бельгийцев Тимоти Кастанем. Кузяеву забинтовали голову, однако через несколько минут он покинул поле. Вместо него в игру вступил Денис Черышев. Кастань был заменён сразу после столкновения. Вместо него на поле вышел Тома Менье.

Сборная России уступает сборной Бельгии. Голы в составе бельгийцев забили Тома Менье и Ромелу Лукаку, который посвятил свой мяч полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время встречи против Финляндии.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:39
Здоровья одному и другому)
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