Кузяев получил травму после столкновения с Кастанем

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вчера, 22:36

Полузащитник сборной России получил травму в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии.

Хавбек «Зенита» столкнулся с защитником бельгийцев . Кузяеву забинтовали голову, однако через несколько минут он покинул поле. Вместо него в игру вступил Денис Черышев. Кастань был заменён сразу после столкновения. Вместо него на поле вышел Тома Менье.

Сборная России уступает сборной Бельгии. Голы в составе бельгийцев забили Тома Менье и Ромелу Лукаку, который посвятил свой мяч полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время встречи против Финляндии.