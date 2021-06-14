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Малафеев: «В сборной 2008 года нынешние ребята не играли бы»

14 июня 2021, 09:22

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев сравнил нынешнее поколение игроков национальной команды с теми футболистами, что играли за сборную на Евро-2008.

Я согласен с Андреем Аршавиным, что в сборной 2008 года нынешние ребята не играли бы. Возможно, слишком резко сказано, но это можно объяснить некоторыми моментами.

У нас в сборной не так много игроков с именами и большим опытом: буквально пять-шесть человек. Остальные ребята либо молодые, только недавно пришли или всего год-два играют, либо те, кто постарше, но только-только пробились в сборную. Ребята не то чтобы слабее сборной 2008 года – они менее опытные и чуть больше ограничены в определённом мастерстве.

Наверное, тут дело даже не в том, что поменял бы Хиддинк кого-то или нет… Если сравнивать имена и позиции, то в 2008-м игроки были сильнее по своему опыту, именам, по вариативности игры и индивидуальному мастерству. При этом не умаляю достоинства нынешнего поколения.

Не могу быть убеждён на сто процентов, что нынешняя сборная проиграла бы сборной 2008 года. Но что-то мне подсказывает, что так каждое будет говорить каждое поколение: «Вот в наше-то врем играли так, а вот сейчас куда это годится?» Я же стараюсь быть максимально объективным в этой ситуации.

Ранее депутат Свищев заявил, что нельзя оскорблять игроков сборной России.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
15 июня в 10:59
Дня доброго! Как сюда попали Чехия и Словакия?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июня в 09:39
на Евро арбитры квалифицированные, думаю причина в мастерстве игроков
альсато
альсато
14 июня в 16:03
это логично!...например в Сборной 88 года-не играл бы НИКТО, кто присутствовал на ЕВРО 2008!))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Хиромант (раскрыть)
14 июня в 15:40
Одним словом ....РЕЦИДИВ....).
pomor45
pomor45
14 июня в 15:13
Не знаю, как остальных, но Семёнова Хиддинг точно не взял бы, даже не имел бы в поле зрения.
протон1
протон1
14 июня в 14:23
сборная россии самая слабая команда в турнире
Пепс
Пепс
14 июня в 14:19
Малафей сам то сколько сыграл игр за ту сборную? Сидел небось на лавочке за Акинфеевской спиной....
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 июня в 14:14
Тоже думаю, с Саламычем тогда бы выиграли, но всё же не по пенальти а по буллитам!
протон1
протон1
14 июня в 13:56
сборники 2008 г. были раскуплены в почти топ клубы англии и не плохо играли там... эти сейчас которые. моя бабушка одной ногой их обыграет
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 июня в 13:37
Так Испания в те времена была оооочень сильна.Три турнира подряд взяли,никто им не ровня был.Да и то наши старались,но просто уровень был разный.
avici_liverpool
avici_liverpool ответ 3_DEIVID (раскрыть)
14 июня в 12:47
Соррян, я не так понял контекст! Абсолютно с тобой согласен! Приношу извининия
Rex04
Rex04
14 июня в 12:35
Когда на базу пригласили Ф.Киркорова я сразу понял, что все пойдёт через 63....
David Young
David Young ответ Little Caprice (раскрыть)
14 июня в 12:31, ред.
Некоторые в Европе не так давно называли Александра Кокорина хорошим футболистом.
Little Caprice
Little Caprice
14 июня в 12:29
Для меня сборная 2012 всё равно лучше. По уровню игры и качеству исполнителей. Просто классическое русское футбольное зазнайство дало о себе знать после двух подряд разгромов Италии 3:0 и Чехии 4:1. Тем более после такой хвалебной европейской прессы, называвшей нас "теневыми фаворитами Евро".
NEADEKVAT
NEADEKVAT
14 июня в 12:20
Была и есть уровня Словакии. Возможно, арена в Саранске как-то поможет)
Caniggia
Caniggia ответ David Young (раскрыть)
14 июня в 12:14
Согласен, но смысл то же - мы среди 2-3-х слабейших команд этого Евро.
David Young
David Young ответ Caniggia (раскрыть)
14 июня в 11:58
Пока да. Финляндия, если не провалит подчистую матчи второго и третьего тура, выступит лучше. А так есть ещё Северная Македония, Словакия, Чехия, Шотландия, может быть кто-то из них выступит хуже. Венгрию не отметил поскольку там проиграть все три матча ввиду разницы уровней между ней и другими сборными не станет позорным или явным провалом.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ avici_liverpool (раскрыть)
14 июня в 11:57
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ avici_liverpool (раскрыть)
    14 июня в 11:56
    Вот именно та!!! Где ты видишь сейчас тех игроков??? Где Роббен, Снейдер, РВН??? Где они???
    А напомни мне какое место заняла Голландия на ЧМ-2018?
    Caniggia
    Caniggia
    14 июня в 11:53
    Объективно, Россия по игре пока самая слабая сборная турнира!
    Хиромант
    Хиромант
    14 июня в 11:48
    Понимаю Малафеева, присоединяюсь к его мнению, и заодно хочу задать несколько простых вопросов (может хоть кто-то сможет на них ответить):

    - Кто и как (по какому принципу?) набирает игроков в Сборную Страны у нас, и за рубежом? Кто это контролирует?

    - Кто и как (материально!!!) отвечает за провалы в своей работе? Это касается не только игроков, но и тренеров.(Сборы, перелеты, питание, проживание и проч. тоже стоят денег)

    - Кто и как (по какому принципу?) выбирает Главного Тренера Сборной Страны и отвечает ли он (они) за свой выбор (и каким образом?)

    - До каких пор сборная России будет для всего Футбольного Мира "Мальчиком для битья"?

    - Может пора уже что-то поменять???
    Хиромант
    Хиромант ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    14 июня в 11:25
    А ты вспомни такой же его "финт" с Мостовым. Похоже это входит в привычку. А это уже "звоночек"!
    Kuvkil
    Kuvkil
    14 июня в 11:23
    Игроки средней линии сейчас сильны, просто их не используют как надо. Мяч их перелетает к дзюбе
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    14 июня в 11:17
    серьезно??? та Голландия уничтожила финалистов ЧМ 2006 года без шансов
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ SHMEL258 (раскрыть)
    14 июня в 11:04
    Ага, сейчас прям сравнивать Бельгию и Голландию уместно. Бельгийцы наголову сильнее нынешней сборной тюльпанов.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ SHMEL258 (раскрыть)
    14 июня в 11:00
    Игра забудется , останется лишь статистика.
    Bom Bom
    Bom Bom
    14 июня в 10:54
    Та команда была вариативнее и с более классными исполнителями во всех линиях. В центре поля шикарно отрабатывал Семак, ему помогали в сдерживании соперников и построении реально атакующего футбола Зырянов и Семшов - люди с отличным игровым интеллектом, кто бы что ни говорил. Атака строилась не на "закинь подальше, авось, что выйдет", а были интересные подходы, построенные на мелком и среднем пасе. Уж как бы не критиковали оборонцев из ЦСКА образца 2008-го, но таких трюков, как Семенов, никто себе не позволял.
    Футболтус
    Футболтус
    14 июня в 10:51
    конечно две большие разницы в этих сборных, но точный вывод можно сделать после всех групповых матчей
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ CSKA2012 (раскрыть)
    14 июня в 10:28
    Абсолютно не согласен. Есть огромная разница уйти достойно с поля с чувством исполненного долга, когда бьёшься до конца и уйти получившим по самые помидоры вообще ни о чем не помышляя, униженными ниже плинтуса.
    На эту тему даже есть анекдот: " Знаешь, почему нас еще и в .опу не ...., потому что мы банда!"
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    14 июня в 10:28
    Если Черчесов не выиграет у финнов его надо менять тут же , по ходу чемпионата и поставить Слуцкого !)
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