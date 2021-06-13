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Салихова — о сборной: «Дзюба не совершил ни одного полезного действия»

сегодня, 15:39

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре сборной России в матче против Бельгии (0:3) на Евро-2020.

В составе сборной могу выделить Георгия Джикию. За спартаковских футболистов переживаю больше всего. Лишь бы все вернулись из сборной без травм. Посмотрите на игру Джикии против Лукаку и сравните с теми моментами, когда против бельгийца оказывались Семёнов и Дивеев. Один сразу нелепо ошибся, а от второго Лукаку ушел как от стоячего.

Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю, почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, еще хотелось бы увидеть с первых минут Караваева.

Ранее Марк Вилмотс назвал ошибки сборной России в матче против Бельгии.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 17:00, ред.
Это не сильная сборная....
В этом лесу по-любому грибов не будет...
Нам и остаётся разве что улыбаться...после всех "рекордов"....
Черчесову нужны послушные солдатики готовые выполнять лишь его инструкции...отличники политической и дисциплинарной подготовки...))
А нужны боевитые, самобытные ,борзоватые в хорошем смысле слова парни....
Георгий несомненно из таких...но их в сборной очень мало....
Ушло поколение Анюковых-Березуцких....которые и тренера послать могли....но и на поле всё до сантиметра выгрызали....
13 RUS
13 RUS
сегодня в 16:54
Нужно было форму шить Слава ЗМС! Сплоховали наши
протон1
протон1
сегодня в 16:54
как она всем надоела. не ужели это на всю жизнь рупор зарема?
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:44
Смех смехом но вчера достойно выглядели только Джикия и Головин. Чем остальные мастера спорта занимались неизвестно. А вот что в сборной Семенов с Шуниным делает-вот это уже вопрос серьезный..
ДСА
ДСА
сегодня в 16:42
Уз ты, а мы это не заметили.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:40
Выпустите Зарему с Киркоровым на поле
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 16:39
Джикия не может ошибиться....не наговаривай....
Он один играл с 21-им соперником вчера на поле....
Dinamo
Dinamo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:34
Самое смешное, когда Семёнов покатил мяч на Джикию, ошибся именно Георгий, потому что мяч был явно его, а он начал испуганно пятится от Лукаку, а затем и вовсе проиграл в скорости стокилограммовому человеку с мячом и в борьбе, позволив создать голевой момент, в котором нам чудом повезло. Все защитники сыграли одинаково отвратительно, как и вратарь.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 16:32
Дзюба - полено . Что мы хотим от дерева , он на международных матчах или в еврокубках всегда теряется на поле . Возможно в Российском чемпионате он и какой то авторитет , его боятся многие защитники, габаритный , наглый нападающий , любитель играть жестко и одновременно падать при любом касании против него. Играя вне чемпионата России, он никто и звать его никак , против него играют правильно , не давая ему ничего совершить. Вот и сказочки конец а кто слушал молодец )))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 16:30
С голым ***** только джентльмены видео записывают!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:27
Зарема Салихова - "Джикия - повелитель Лукак"....

Леонид Арнольдович Салихов - "Джикия - единственный Лукакоборец.

у них наверное телефоны распухли от предложений Реала,Барсы и ПСЖ по переходу Георгия.....
n272nm
n272nm ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 16:27
Леди с голой Ж на журнальных разворотах не фотографируются.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 16:18
Ты прав, он не снимался в плейбое.
Дзюба сам себя снимал одной левой))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:10
Я только "за"., интересно было бы.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 16:07
Не оскорбляйте Леди.
n272nm
n272nm
сегодня в 16:04
Зухра неудержима. Интересно, мясным не стыдно за эту прости господи?! Как там пел Слепаков?! Залепи свое дуло!
Верг
Верг
сегодня в 16:04
Ждем камбека в стрипуху зарема!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:04
Что да, то да, очень жаль.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 16:03
Сколько экспертов?))) И Зарема тут. Ну скажите, Зарема, Вы верили в нашу победу? Ну скажите кто верил вообще?. С Дзюбой? Без него. С Семеновым? Без него. Народ не лгите себе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:03
А Зобнин при Тедеско вообще сдал, как футбольно так и психологически, перегорел
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:02
Жаль нет Кутепова, он бы разул Лукаку
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:59
А чего она про Зобнина ничего не сказала??? Парень был просто не похож сам на себя , ошибался в безобидных ситуациях.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 15:52
А вот ещё одно очень интересное мнение....

"Я во все роли вживаюсь быстро, всё схватываю быстро, к футболу имею непосредственное отношение. Имела, имею и буду иметь"
(c) О.Бузова
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:50
Может уже пора тебе Заремхан на Матч ТВ ?!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 15:50
Лол, Дзюба постоянно спускался вниз и на фланги, потому что никто не доставлял мячи в штрафную. Я сам не фанат Дзюбы, но, сорян, когда у него два варианта - стоять тупо в штрафной (после матча скажут "стоял как бревно никчемное") или попытаться хотя бы самому предложить себя ниже, если выше не дают, и он выбирает второй, он виноват?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:49
Зарема, а главный виновник Черчесов, а он спартач!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:49
А что она неправильно говорит что ли? Дурак Черчесов понять не может что ВСЕ возможные соперники России заранее изучили 56ьную тактику-забрось на Дзюбу. Ну поменяй ты схему-выпусти Соболя в паре с Дзюбой чтоб подыгрывать ему агрессии добавить.. Но нет. Про вратаря Шунина-Динамо вам не кажется странным что это чудо играет за вас уже лет 10?
ДокторГеббельс
ДокторГеббельс
сегодня в 15:48
Да, уж, Джикия с Зобниным много пользы принесли. Смешно до слез. Уймите эту Бзову от футбола уже наконец.
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 15:48
от джикии толку было столько же как и от других. куда он полетел на угол вратарской и только всем меша .вместо того что бы держать центр?. это когда второй гол залетал
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 15:47
За ошибку Джикии Семенов виноват?
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