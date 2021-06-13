Салихова — о сборной: «Дзюба не совершил ни одного полезного действия»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре сборной России в матче против Бельгии (0:3) на Евро-2020.

В составе сборной могу выделить Георгия Джикию. За спартаковских футболистов переживаю больше всего. Лишь бы все вернулись из сборной без травм. Посмотрите на игру Джикии против Лукаку и сравните с теми моментами, когда против бельгийца оказывались Семёнов и Дивеев. Один сразу нелепо ошибся, а от второго Лукаку ушел как от стоячего.

Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю, почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, еще хотелось бы увидеть с первых минут Караваева.