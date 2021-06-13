Салихова — о сборной: «Дзюба не совершил ни одного полезного действия»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре сборной России в матче против Бельгии (0:3) на Евро-2020.
В составе сборной могу выделить Георгия Джикию. За спартаковских футболистов переживаю больше всего. Лишь бы все вернулись из сборной без травм. Посмотрите на игру Джикии против Лукаку и сравните с теми моментами, когда против бельгийца оказывались Семёнов и Дивеев. Один сразу нелепо ошибся, а от второго Лукаку ушел как от стоячего.
Очень жаль, но нашу команду хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю, почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, еще хотелось бы увидеть с первых минут Караваева.
Ранее Марк Вилмотс назвал ошибки сборной России в матче против Бельгии.
В этом лесу по-любому грибов не будет...
Нам и остаётся разве что улыбаться...после всех "рекордов"....
Черчесову нужны послушные солдатики готовые выполнять лишь его инструкции...отличники политической и дисциплинарной подготовки...))
А нужны боевитые, самобытные ,борзоватые в хорошем смысле слова парни....
Георгий несомненно из таких...но их в сборной очень мало....
Ушло поколение Анюковых-Березуцких....которые и тренера послать могли....но и на поле всё до сантиметра выгрызали....
В этом лесу по-любому грибов не будет...
Нам и остаётся разве что улыбаться...после всех "рекордов"....
Черчесову нужны послушные солдатики готовые выполнять лишь его инструкции...отличники политической и дисциплинарной подготовки...))
А нужны боевитые, самобытные ,борзоватые в хорошем смысле слова парни....
Георгий несомненно из таких...но их в сборной очень мало....
Ушло поколение Анюковых-Березуцких....которые и тренера послать могли....но и на поле всё до сантиметра выгрызали....
Он один играл с 21-им соперником вчера на поле....
Он один играл с 21-им соперником вчера на поле....
Леонид Арнольдович Салихов - "Джикия - единственный Лукакоборец.
у них наверное телефоны распухли от предложений Реала,Барсы и ПСЖ по переходу Георгия.....
Леонид Арнольдович Салихов - "Джикия - единственный Лукакоборец.
у них наверное телефоны распухли от предложений Реала,Барсы и ПСЖ по переходу Георгия.....
Дзюба сам себя снимал одной левой))
Дзюба сам себя снимал одной левой))
"Я во все роли вживаюсь быстро, всё схватываю быстро, к футболу имею непосредственное отношение. Имела, имею и буду иметь"
(c) О.Бузова
"Я во все роли вживаюсь быстро, всё схватываю быстро, к футболу имею непосредственное отношение. Имела, имею и буду иметь"
(c) О.Бузова