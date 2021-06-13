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Малафеев — об игре Шунина: «Это не ошибка. Говорю исходя из своего опыта»

сегодня, 22:45
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ошибку Антона Шунина в моменте со вторым голом в ворота сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Касательно Антона, мне показалось, он сыграл достаточно спокойно. Если говорить о пропущенных мячах, при первом голе было достаточно сложно что-то сделать… Для обычного человека может показаться, что второй гол — это ошибка вратаря: отбил на ногу, мог бы сделать лучше и так далее. Когда ты стоишь в воротах и понимаешь, что идёт такая передача, а на неё набегает нападающий, ты не знаешь, коснётся он мяча, ударит в ближний угол, защитник сделает рикошет или никто его не тронет. Это не ошибка. Ты стараешься реагировать по ситуации, выбрав ту позицию, которая бы максимально перестраховала и траекторию полёта мяча, если никто его не коснётся, и возможные потенциальные удары или рикошет от твоего игрока. Он среагировал, как мог. То, что в этой зоне не оказалось нашего игрока — стечение обстоятельств, потому что было сложно предугадать такое развитие событий.

Для обывателя, для болельщика, который смотрит общую картину, не зная какие-то моменты вратарского дела, не играя в футбол профессионально, а просто смотрит картинку, какая она есть, и понимает, что там была по сути передача, и почему он её не поймал или не отбил в сторону? У человека возникает вполне понятный вопрос, на который он не находит ответа, и ему проще всего обвинить вратаря. Я говорю своё профессиональное мнение, исходя из своего опыта. Я пропускал и прямую передачу как таковую: идёт передача в створ ворот, никто не касается мяча, и ты просто не достаёшь в прыжке мяч. Хотя все говорят, что он летит еле-еле, можно было в угол подбежать и схватить его. Но ты реагируешь не только на мяч, а на движение игроков, которые могут таким же образом сыграть на опережение и ударить по воротам.

Я бы не обвинял Шунина. Да, могло бы сложиться чуть удачнее, да, мог где-то выручить. Был момент, где он хорошо сблизился, когда был удар в упор в первом тайме, и отбил достаточно опасный момент. В целом я бы не стал критиковать Антона. Исходя из моментов с обсуждением Гильерме, они всегда будут происходить. Отыграй бы Шунин на ноль, никто бы даже и не вспомнил про Гильерме. Такое всегда будет обсуждаться.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
сегодня в 23:28
"Для обывателя, для болельщика, который смотрит общую картину, не зная какие-то моменты вратарского дела, не играя в футбол профессионально, а просто смотрит картинку, какая она есть"
видимо Анзор Кавазашвили это тот самый обыватель, которому поясняет суперпрофессионал Славка)

"Отыграй бы Шунин на ноль, никто бы даже и не вспомнил про Гильерме"
да ладно? как можно быть таким тупым? забей Дзадза после своего глупого разбега, никто бы не вспоминал этот глупый разбег, не исполни Смолов кривую паненку, а забей пенальти, ему бы никто не вспоминал этот глупый удар, не кидай Балотелли дротики в молодёжку, никто бы не вспоминал ему эти дротики))...таких примеров массу накидать могу, это же очевидные вещи, что ты нам туфту то затираешь какую то???!!!
Project Pandora
Project Pandora ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 23:14
Вы имеете то, что имеете. А кто сколько пропустил бы, уже демагогия.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:11
В тысячный раз говорю:Если бы сборная сыграла 2-3,то можно было бы говорить о вине Семёнова и Шунина в поражении.Но когда Сборнаяя сподобилась на один полумомент,когда головой пробил защитник Фернандес во вратаря,то какой смысл говорить о вине вратаря и защитника? К сожалению,для нынешней Сборнаяй один пропущенный гол равносилен гарантированному поражению,из-за полной немощи в атаке.
trimetil
trimetil
сегодня в 23:09
Этот коллегу отмазывает, жена своего мужа. Вы ничего не понимаете, вы судить не можете, вы не профессионалы... А зачем вообще болельщики нужны? Ну создайте закрытую лигу для профессионалов. Не показывайте обычным людям. Варитесь там в своём котле. Только откуда вы деньги будете брать? У вас большие зарплаты, потому что вас смотрят огромное количество обычных болельщиков, не профессионалов. И они имеют право критиковать вас, если вы проигрываете.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 23:01
а кто там играл,позвольте узнать?!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Project Pandora (раскрыть)
сегодня в 23:01
стоял бы этот косячник.пропустили бы меньше,но он уже геймовер.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 23:00
Голкипер должен отбивать мяч не перед собой,а в сторону,да так,что бы соперник не мог достать . Не важно Шунин, Нойер, Облак, Штеген или Алиссон подобным образом парировали - это однозначно ОШИБКА. Если же не признавать подобное за ошибку,то таких эпизодов с десяток будет в каждом матче.Это не говорит о том,что Шунину и Семёнову нужно лечь под Локомотив. но необходимо проводить работу над ошибками и усовершенствоваться,хотя судя по возрасту - уже поздновато.
Вместо гордорй вывески Газпром,лучше бы отправили скаутов по латинской и Африке и нашли более вменяемых игроков, дали им гражданство и может быть сборная России.в составе которой нет ни одного коренного россиянина,смогла бы добиваться больших результатов. Бельгия по численности,как Москва отыскала 15-20 игроков,способных обыгрывать посредственные команды с разгромным счётом.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 22:59
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку ..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:55
Да все норм! Щас устроят защиту нашей сборной!Как в случае с рукоблудом!
beefs
beefs
сегодня в 22:52
конечно вся сборная играла мягко говоря слабовато....
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 22:48
Малафеев знатный косячник, так что его мнение, как профессионала меня мало интересует.
1bear
1bear
сегодня в 22:47
да все сыграли достаточно спокойно,как зомби медленые
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