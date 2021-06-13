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Зобнин: «После поражения всегда тяжело, пару часов поспал»

сегодня, 20:09
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Мало положительных эмоций: проиграли крупно, немного другого хотели. Много не получилось, будем делать выводы сейчас. Во многом они были лучше. Они все играют на самом высоком уровне в топ-клубах, хорошо оснащены технически, быстрее думают и работают с мячом.

После поражения всегда тяжело, пару часов поспал. Не удалось пока эти мысли прогнать. Возможно, первая неудачная игра на Евро связана с тем, что ребята нервничали, ошибались в простых действиях. Против нас играла хорошая команда, не давала вздохнуть.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос о том, почему команда играла в 2 защитника против сборной Бельгии.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:24
Смешно когда по фигу.
drug01
drug01
сегодня в 20:20
С такой игрой ловить ничего..
Cat01
Cat01
сегодня в 20:19
Надо сделать выводы играл плохо
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:19
Какой послематчевый сон?Вы ещё на поле выспались,и ты-не исключение.
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