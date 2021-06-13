Зобнин: «После поражения всегда тяжело, пару часов поспал»

Полузащитник сборной России прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Мало положительных эмоций: проиграли крупно, немного другого хотели. Много не получилось, будем делать выводы сейчас. Во многом они были лучше. Они все играют на самом высоком уровне в топ-клубах, хорошо оснащены технически, быстрее думают и работают с мячом.

После поражения всегда тяжело, пару часов поспал. Не удалось пока эти мысли прогнать. Возможно, первая неудачная игра на Евро связана с тем, что ребята нервничали, ошибались в простых действиях. Против нас играла хорошая команда, не давала вздохнуть.