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Жемалетдинов: «Первые 15 минут Бельгия боялась играть против нас»

сегодня, 19:32
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Не получался прессинг, бельгийцы быстро разворачивали атаки. Это главная проблема была, плюс у соперника был хороший прессинг. На скамейке сидеть тяжело, хочется играть на поле. Но шли мурашки от поддержки болельщиков, большая им благодарность.

Бельгия была не на пике, у них не было нескольких игроков, но Лукаку очень высокого уровня. Первый гол его мы сами себе придумали, а его второй уже убежал, забил. Его отмечу. Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры. Нужно самим выигрывать две игры и спокойно решать свои задачи.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос о том, почему команда играла в 2 защитника против сборной Бельгии.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:29
Вот такие заявления насчёт того что нас испугались первые 15 минут и настораживает о готовности команды в психологическом плане на следующую игру. То что игроки сборной очень высокого мнения о себе, это было понятно по чемпионату РПЛ, но чтобы говорить о том что они заставили бояться первую команду по рейтингу, то это переходит все границы своих возможностей. Такое ощущение, что при разборе своего соперника и при установке на игру игроки команды не до конца понимают в чем заключается их задача на поле и что они должны делать конкретно в той или иной ситуации в игре. Поэтому задача тренерского штаба опустить всех на землю, то есть на футбольное поле и дать  понять игрокам, что они должны делать в первую очередь, чтобы добиться нужного результата. Удачи 
ДСА
ДСА
сегодня в 20:26
Комментарий идиота похоже.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:24
реально боялись, подтверждаю, мне даже показалось что у них колени тряслись когда к ним тянулась та самая рука русского Рукаку, жуткая тентакля!
Поэтому бельгийци старались скорей покончить с этим ужасом, и уже безконтактно покатать ваты во второй половине))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:21
Так боялись,что к указанной 15 минуте уже решили судьбу матча,забив гол.Сборнаяя России подтвердила,что один пропущенный гол-приговор для неё.А виноват во всём Семёнов,остальные-то просто феерили!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:21
Елки палки))
Эти футболисты слепые что ли?
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:09
У наших сбродников нет даже в мыслях сказать "да, мы облажались, да, мы виноваты!" ...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:06
Было бы смешно, если бы не было так грустно ...
linnik
linnik
сегодня в 20:04, ред.
Поржал от души. Он больной или вправду в это верит?
alfranza
alfranza
сегодня в 19:58
Так боялись что 3 гола забили... Умора. Эти интервью прям для Смехопанорамы.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:57
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:56
Да всё ясно, они просто боялись, а потом наши им фору дали из жалости !!!)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:54
Лукака тот вообще обделался и с перепугу забил гол)))
Parma1972
Parma1972
сегодня в 19:45
Рифат как Т9- выдаёт желаемое за действительное
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:42
Это даже не смешно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:41
Короче ни к уя Вы не понимаете он говорит!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:40
Первые 15 секунд играли нормально.
LOpp
LOpp
сегодня в 19:37
В первые 15 минут Бельгия боялась, но после гола Лукаку отлегло
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 19:35
Даже комментировать нечего....))))))))))
An Jo
An Jo
сегодня в 19:34
*ржущий под столом смайл. пять штук.
beefs
beefs
сегодня в 19:33
если бы, если бы, все понятно...
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