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Ковтун — о Семёнове: «Не может один игрок быть виноватым в поражении»

сегодня, 19:05
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Юрий Ковтун прокомментировал ошибку защитника Андрея Семёнова, которая привела к первому голу в ворота национальной команды в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Никто не застрахован от ошибок. Тем более игроки обороны, те футболисты, которые находятся на последнем рубеже. Особенно неприятно, что это произошло в нашем стартовом матче на турнире. Здесь прежде всего, конечно, важна поддержка тренерского штаба, если они на него рассчитывают. А Семёнов является футболистом стартового состава, он проявлял себя прежде игроком достаточно надежным. Главное здесь — не зацикливаться на этой ошибке. Не может один игрок быть виноватым в поражении.

Понятно, что в игре есть переломные эпизоды. Этот эпизод в какой-то степени был таковым, игрок, конечно, совершил ошибку. Но здесь очень важны и общекомандные действия. Но если сейчас что-то взять и перелопатить в составе сборной, думаю, это будет неправильно. В общем, Семёнову надо готовиться, если доверяет тренерский штаб. Не надо зацикливаться, не надо позволять себе рассыпаться эмоционально и физически. Здесь очень важна психология. Важно почувствовать уверенность в себе. Надо готовиться к следующему матчу.

Ранее член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что не нужно оскорблять футболистов сборной России после поражения.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:28
Ну обо76ся игрок, пинка заслуживает.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:14
О вине СЕмёнова и Шунина в поражении уместно было бы говорить в случае,если бы проиграли 2-3.А когда Сборнаяя из месяца в месяц в состоянии сподобится на один гол через матч-два-это просто клубная вкусовщина и поиски "козла отпущения".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:39
Вот уж Ковтун то был знатным косорезом.
Такие голы головой клал свои ворота- загляденье. Кому-кому а ему то нужно заступиться за защитника.
Но положа руку на сердце, сборная вчера играла отвратно...
Джони Добрый
Джони Добрый
сегодня в 19:28
Здравствуй,Юра-автогол!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:22
первый пинок должен быть усатому))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:19
В "слабом звене " Семёнов был самым слабым звеном ! Теперь ждём хороших люлей от финнов !
shlomo
shlomo
сегодня в 19:11
Крайнего у нас всегда находят....
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