Ковтун — о Семёнове: «Не может один игрок быть виноватым в поражении»

Бывший футболист сборной России прокомментировал ошибку защитника , которая привела к первому голу в ворота национальной команды в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Никто не застрахован от ошибок. Тем более игроки обороны, те футболисты, которые находятся на последнем рубеже. Особенно неприятно, что это произошло в нашем стартовом матче на турнире. Здесь прежде всего, конечно, важна поддержка тренерского штаба, если они на него рассчитывают. А Семёнов является футболистом стартового состава, он проявлял себя прежде игроком достаточно надежным. Главное здесь — не зацикливаться на этой ошибке. Не может один игрок быть виноватым в поражении.

Понятно, что в игре есть переломные эпизоды. Этот эпизод в какой-то степени был таковым, игрок, конечно, совершил ошибку. Но здесь очень важны и общекомандные действия. Но если сейчас что-то взять и перелопатить в составе сборной, думаю, это будет неправильно. В общем, Семёнову надо готовиться, если доверяет тренерский штаб. Не надо зацикливаться, не надо позволять себе рассыпаться эмоционально и физически. Здесь очень важна психология. Важно почувствовать уверенность в себе. Надо готовиться к следующему матчу.