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Свищев: «Оскорблять игроков сборной России нельзя — это ужасно»

сегодня, 17:45
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на поведение фанатов, которые оскорбляют игроков сборной России после поражения в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Оскорблять футболистов нельзя — это ужасно. Буквально два дня назад восхищались нашими игроками, а после проигрыша начали ненавидеть и желать всего самого плохого. Прошёл лишь один матч, поэтому нельзя делать никаких выводов. Российскую сборную надо поддерживать, а выводы будут делать руководители РФС. Поймите, от того, что болельщики начинают оскорблять, лучше футболисты не заиграют. Осуждаю оголтелых болельщиков, которые сейчас занимаются оскорблением и унижением наших спортсменов.

Россия проиграла команде номер один в мире. Что мы сейчас хотим? У Бельгии играют звёзды мировой величины. Если бы мы выиграли — это было бы чудо. Не оправдываю проигрыш нашей команды, но оскорблять ни в коем случае нельзя. На днях сборной предстоит серьёзный матч, а сейчас надо выдохнуть и получить вводные от тренера.

Ранее «Соккер.ру» выделил 7 перемен, которые могут спасти сборную России на Евро-2020.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:47
Какое-то Зазеркалье, Алиса в Стране Чудес! Г-н депутат уверяет нас, что пару дней назад все якобы восхищались (!) игрой сборной. Что-то не припомню такого, мы, видимо, что-то разное смотрим. Интересно, а в депутатском корпусе есть какие-либо иные соображения по поводу игры с Бельгией, кроме того, что задевать тонкие чувствительные нервы игроков сборной нельзя, ведь они такие ранимые! Вон, даже жена одного даже срывается на крик, вставая грудью на защиту мужа!
LAISMEN
LAISMEN ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:36
Чиновником называют должностное лицо, которое выполняет свою работу формально, равнодушно, следуя предписаниям, инструкциям, не учитывая жизненной ситуации.
Ironigor
Ironigor ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 18:30
У них нос 👃в одном месте, а ветер 💨💨💨 это то что с этого места извергается !!!)
sv_1969
sv_1969 ответ Тео Джонс (раскрыть)
сегодня в 18:28
Браво!Вот и я так написал))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:27
Интересно много ли восхищалось этими бездарями! Я восхищаюсь врачами и медсёстрами которые спасают и спасали людей! Да мало людей которые хорошо делают свою работу и ими можно восхищаться!
LAISMEN
LAISMEN ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:26
Таким, чтобы плыть по течению надо держать всегда НОС ПО ВЕТРУ......
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 18:26
Абсолютная чушь, это вполне нормальная и адекватная реакция на тот позор и безнадегу, что они показывают. Если ты игрок сборной, у тебя есть задачи, как и на любой работе, если ты их не выполняешь хорошего отношения не увидишь никогда.
izrafel
izrafel
сегодня в 18:25
Сказал бы я ему в лицо что думаю...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:20, ред.
Больно и оскорбительно то, что такие как вы чиновники заведуют тем в чём совсем не разбираются берут бразды правления в свои руки и такое сплошь и рядом. Не буду брать глубже, но начиная правления гражданина Мутко и по сей день в нашем спорте с каждым годом все хуже и хуже !!! Соответственно все нормальные люди болеющие за спорт и за свои клубы , видя это всё с накопительным негативом с каждым разом, вынуждены просто извлекать из своего сердца весь этот негатив . Обыкновенная отрицательная человеческая эмоция которую уже не могут держать в себе!!! Очень интересно почему возглавляют спорт чиновники которые только в детстве катались зимой на санках, а летом два раза ударили по мячу считают себя знатоками и деятелями спорта ??? Вы даже не можете задать себе вопрос, а что я здесь делаю, кроме того что получаю зарплату ?!! А то что произошло со сборной нашей с вами страны, - СЛЕДСТВИЕ ... !!!
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:20, ред.
А как такой аргумент уважаемый - слабая игра на большую зарплату не влияет....
протон1
протон1
сегодня в 18:18
надо что делать тогда? типо а нуниче проиграли спасибо. поддержим всегда. типо позорьте портьте наше настроение. а пусть милионы получают? этот депутат точно единорос
Van der Egorka
Van der Egorka
сегодня в 18:16
Депутатов и футболистов можно и нужно не то что оскорблять...их пиз...то нужно, особенно депутатов
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 18:16
Можно подумать,что если их поддержать,то Артемка в Месси превратится...)))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:15
Сразу видно что он равнодушен к футболу
Брулин
Брулин
сегодня в 18:06
Депутат Свищев о заявлении полиции Копенгагена: «Дискриминация по национальному признаку. Российские болельщики самые спокойные»
An Jo
An Jo
сегодня в 18:04
А всяким сожительницам игрочишек оскорблять болельщиков можно?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:02
Да мы и сейчас восхищаемся, вон двое наших голевые пасы отдали:
kella
kella
сегодня в 17:59
И то верно: до оскара 72 им далеко!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 17:57
Так, а кто ей восхищался-то два дня назад?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:49
они всё это заслужили своёе игрой и самоотдачей))))))))))))
vm777
vm777
сегодня в 17:49
Кто эти люди, которые два дня назад восхищались нашей сборной? Кто эти участники секты "свидетели флагмана мирового футбола"?))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:47
Не зачем было понты к дать до чемпионата.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:46
Копать картошку отправить. - самое верное решение.
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