Витория: «Постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас в „Спартаке“»

Главный тренер «Спартака» рассказал о планах московского клуба.

Очень рад оказаться здесь, стать частью такого большого проекта. Хочется поскорее лично познакомиться с игроками, персоналом и начать работу на поле. Мы долгое время изучали команду, готовили план сборов.

Мы детально изучили всех футболистов, познакомились с российской лигой. Все последнее время я активно общался с Дмитрием Поповым и Владимиром Чепзановичем.

Во-первых, хочу поздравить команду с отличным результатом в прошлом сезоне. Но теперь это история, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие «Спартака».

У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович, о котором я уже сказал. Я давно знаю тех, кто прилетел со мной из Португалии; у нас сплоченная команда. Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся «в английском стиле» — через два дня на третий.