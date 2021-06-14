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Витория: «Постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас в „Спартаке“»

14 июня 2021, 11:14

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о планах московского клуба.

Очень рад оказаться здесь, стать частью такого большого проекта. Хочется поскорее лично познакомиться с игроками, персоналом и начать работу на поле. Мы долгое время изучали команду, готовили план сборов.

Мы детально изучили всех футболистов, познакомились с российской лигой. Все последнее время я активно общался с Дмитрием Поповым и Владимиром Чепзановичем.

Во-первых, хочу поздравить команду с отличным результатом в прошлом сезоне. Но теперь это история, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие «Спартака».

У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович, о котором я уже сказал. Я давно знаю тех, кто прилетел со мной из Португалии; у нас сплоченная команда. Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся «в английском стиле» — через два дня на третий.

Ранее Руй Витория показал, как готовится к работе в «Спартаке».

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Все комментарии
порт
порт
14 июня в 14:36
Безусловно, мы постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас
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Значит ремонт в раздевалке делать не будут.
112910415
112910415
14 июня в 13:57
надо очень постараться, тренер !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bon Scott Жив (комментарий удален) (раскрыть)
14 июня в 13:50
Скорей даже 39.
Брулин
Брулин
14 июня в 13:31
Почему все говорят про Спартак, как про большой проект, а не клуб? Создаётся ощущение, что он ненадолго.
makkie
makkie
14 июня в 13:01
Будет сложно.
Не успел Витория начать работу, а на него уже обрушился шквал негатива. Да еще и внутри руководства как обычно раздрай. Типичная ситуация в Спартаке(

Удачи!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 12:59
Главное сохранить дух))
1-я конная
1-я конная
14 июня в 12:48
Правильно - главное Зарему сохранить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 июня в 12:30, ред.
Как всё завуалировано.....

Перевод культурно-португальского на русский :
"Мне крайне не терпится начать обогащаться. В столь авантюрное дальнее путешествие с целью раскулачивания московского олигарха я прибыл не один, а с командой имеющей опыт в этом деле.Надеюсь всё у нас получится."
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
14 июня в 11:57
Путина знаю, Дюкова знаю, даже Черчесова знаю, а Чепзановича не помню.
Gunslinger
Gunslinger
14 июня в 11:49
Да ладно!
Не поверю!!
Глушакова и баню?????!!!!! :))))
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
14 июня в 11:41
Неужели ты не знаешь, самого Чепзановича !!!)))🤔🤷‍♂️😜😂
Дима Логинов
Дима Логинов
14 июня в 11:34
Ты сам-то понял, что сказал? Самое лучшее, что есть в Спартаке - увольнять тренеров и гендиров по выходным.
particular
particular
14 июня в 11:29
Среди озвученных знакомств нет одной важной фигуры... Поторопитесь...
swed27
swed27
14 июня в 11:25
А что было что-то лучшее?
shlomo
shlomo
14 июня в 11:16
Ну посмотрим что получится в новом-старом Спартаке
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