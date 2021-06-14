Витория: «Постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас в „Спартаке“»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о планах московского клуба.
Очень рад оказаться здесь, стать частью такого большого проекта. Хочется поскорее лично познакомиться с игроками, персоналом и начать работу на поле. Мы долгое время изучали команду, готовили план сборов.
Мы детально изучили всех футболистов, познакомились с российской лигой. Все последнее время я активно общался с Дмитрием Поповым и Владимиром Чепзановичем.
Во-первых, хочу поздравить команду с отличным результатом в прошлом сезоне. Но теперь это история, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие «Спартака».
У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович, о котором я уже сказал. Я давно знаю тех, кто прилетел со мной из Португалии; у нас сплоченная команда. Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся «в английском стиле» — через два дня на третий.
Ранее Руй Витория показал, как готовится к работе в «Спартаке».
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Значит ремонт в раздевалке делать не будут.
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Значит ремонт в раздевалке делать не будут.
Не успел Витория начать работу, а на него уже обрушился шквал негатива. Да еще и внутри руководства как обычно раздрай. Типичная ситуация в Спартаке(
Удачи!
Не успел Витория начать работу, а на него уже обрушился шквал негатива. Да еще и внутри руководства как обычно раздрай. Типичная ситуация в Спартаке(
Удачи!
Перевод культурно-португальского на русский :
"Мне крайне не терпится начать обогащаться. В столь авантюрное дальнее путешествие с целью раскулачивания московского олигарха я прибыл не один, а с командой имеющей опыт в этом деле.Надеюсь всё у нас получится."
Перевод культурно-португальского на русский :
"Мне крайне не терпится начать обогащаться. В столь авантюрное дальнее путешествие с целью раскулачивания московского олигарха я прибыл не один, а с командой имеющей опыт в этом деле.Надеюсь всё у нас получится."
Не поверю!!
Глушакова и баню?????!!!!! :))))
Не поверю!!
Глушакова и баню?????!!!!! :))))