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Игра Филлипса за сборную Англии на Евро-2020 привлекла внимание «Реала»

14 июня 2021, 21:31

Полузащитник «Лидса» Кельвин Филлипс стал одним из главных героев сборной Англии в первом матче группового этапа на Евро-2020 против сборной Хорватии (1:0).

Как сообщается, впечатляющее выступление Филлипса на чемпионате Европы привлекло внимание «Реала». Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти рассчитывает усилить полузащиту в летнее трансферное окно. Итальянский специалист рассматривает вариант с подписанием Филлипса, трансферная стоимость которого оценивается в 30 млн евро.

Вчера известные футболисты отметили игру Филлипса за сборную Англии.

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RaulReal
RaulReal
15 июня в 07:56
Лучше на своих молодых ставить. Эдегор и Валверде плюс Себальес на подмене к Модричу и Кроссу, а там из Кастильи можно подтянуть лучше на Мбаппе и Холланда потратится.
A.S.A
A.S.A
15 июня в 07:06
Кельвин играет на высоком уровне с того времени как Марсело Бьелса возглавил Лидс,ну лично я с того времени стал по возможности смотеть игры Лидса в Чемпионшипе и обратил на него внимание (еще думал вот бы его в Арсенал) так что Кельвин своей игрой заслужил место в сборной Англии
STVA 1
STVA 1
14 июня в 21:44
Посмотрим сколько после Евро стоить будет
dimagas2
dimagas2 ответ Сантус (раскрыть)
14 июня в 21:42
Следить дальше будут,не больше ,не меньше.
Сантус
Сантус
14 июня в 21:38
Вот прям одна игра и у папы Карло пригорело....)Так и сказал,заверните?)
beefs
beefs
14 июня в 21:38
ЕВРО, хорошая сцена для того чтобы показать себя...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 21:38
Парень был хорош.
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