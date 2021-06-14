Игра Филлипса за сборную Англии на Евро-2020 привлекла внимание «Реала»

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14 июня 2021, 21:31

Полузащитник «Лидса» стал одним из главных героев сборной Англии в первом матче группового этапа на Евро-2020 против сборной Хорватии (1:0).

Как сообщается, впечатляющее выступление Филлипса на чемпионате Европы привлекло внимание «Реала». Главный тренер мадридского клуба рассчитывает усилить полузащиту в летнее трансферное окно. Итальянский специалист рассматривает вариант с подписанием Филлипса, трансферная стоимость которого оценивается в 30 млн евро.

Вчера известные футболисты отметили игру Филлипса за сборную Англии.