«Спартак» — об уходе Олича из ЦСКА: «Спасибо за сезон, легенда»

«Спартак» подшутил над уходом Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», — написала пресс-служба «Спартака» в твиттере, также опубликовав видео с фрагментом из матча «Спартак» — ЦСКА (1:0).
Не представляем наши дерби без Ивицы Олича.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 15, 2021
Спасибо за сезон, легенда. pic.twitter.com/G9Gyhhz6Hg
После новости об отставке Олич признался, что готовился и ждал нового сезона с ЦСКА.
Как стало известно, руководство ЦСКА сообщило Ивице Оличу об увольнении с поста главного тренера чуть более чем за час до официального пресс-релиза.
По данным, Олич узнал о решении руководства «армейцев» во вторник, 15 июня, примерно в 9 вечера по Москве. Хорватскому специалисту позвонили по телефону после встречи в клубном офисе.
«Ивице было сказано, что «завтра [16.06] он должен приехать в офис ЦСКА для расторжения контракта», — сообщил источник.
Олич был удивлен этой новости: в среду, 16 июня, Ивица должен был вылетать на сбор в Австрию вместе с ЦСКА — для этого он изначально и прилетел в Москву.
Как стало известно, руководство ЦСКА сообщило Ивице Оличу об увольнении с поста главного тренера чуть более чем за час до официального пресс-релиза.
По данным, Олич узнал о решении руководства «армейцев» во вторник, 15 июня, примерно в 9 вечера по Москве. Хорватскому специалисту позвонили по телефону после встречи в клубном офисе.
«Ивице было сказано, что «завтра [16.06] он должен приехать в офис ЦСКА для расторжения контракта», — сообщил источник.
Олич был удивлен этой новости: в среду, 16 июня, Ивица должен был вылетать на сбор в Австрию вместе с ЦСКА — для этого он изначально и прилетел в Москву.
Коней больше волнует ситуация в Спартаке, чем их собственные проблемы. А они уже выходят на новый уровень. Даже тренеров на третий месяц увольняют )))
Овчинников, Гришин, Березуцкий-2, Онопко, Тошич, Рахимич - ждут своей очереди!
Коней больше волнует ситуация в Спартаке, чем их собственные проблемы. А они уже выходят на новый уровень. Даже тренеров на третий месяц увольняют )))
Овчинников, Гришин, Березуцкий-2, Онопко, Тошич, Рахимич - ждут своей очереди!
Хотя шутка вполне актуальная и беззлобная.
Увольнять Олича спустя три месяца после назначения, да еще и перед сезоном - верх непрофессионализма. Расписались в собственных ошибках. Осталось вернуть Ганчаренко ))
Хотя шутка вполне актуальная и беззлобная.
Увольнять Олича спустя три месяца после назначения, да еще и перед сезоном - верх непрофессионализма. Расписались в собственных ошибках. Осталось вернуть Ганчаренко ))
и при этом не выходя за рамки
и при этом не выходя за рамки
С. В. Лавров
С. В. Лавров