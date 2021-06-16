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«Спартак» — об уходе Олича из ЦСКА: «Спасибо за сезон, легенда»

16 июня 2021, 01:10

«Спартак» подшутил над уходом Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», — написала пресс-служба «Спартака» в твиттере, также опубликовав видео с фрагментом из матча «Спартак» — ЦСКА (1:0).

После новости об отставке Олич признался, что готовился и ждал нового сезона с ЦСКА.

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Все комментарии
Konst56
Konst56
16 июня в 19:38
Так то Зарема, как минимум, симпатичней Романа Бабыяна...
за
за
16 июня в 18:02
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    16 июня в 12:41
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      16 июня в 12:39
      А от шуток и скетчей в Спартаке ( Зарема и ее нравы) , уже тошнит? Бывает
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      16 июня в 12:29, ред.
      Георгий Черданцев: «При Федуне в «спартаке» было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. О каких стратегических задачах может идти речь?»
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      16 июня в 12:27
      Там еще Зарема Зажигает каждый день.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      16 июня в 12:26
      При Федуне в «спартаке» было 19 тренеров меньше чем за 20 лет и без чемпинства 16 лет подряд.))) Какая плохая память у прес - службы спартака.
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      16 июня в 12:14
      Вот еще шутейка в догонку. Хотя это не шутейка, а правда жизни нынешнего цска )))

      Как стало известно, руководство ЦСКА сообщило Ивице Оличу об увольнении с поста главного тренера чуть более чем за час до официального пресс-релиза.
      По данным, Олич узнал о решении руководства «армейцев» во вторник, 15 июня, примерно в 9 вечера по Москве. Хорватскому специалисту позвонили по телефону после встречи в клубном офисе.

      «Ивице было сказано, что «завтра [16.06] он должен приехать в офис ЦСКА для расторжения контракта», — сообщил источник.

      Олич был удивлен этой новости: в среду, 16 июня, Ивица должен был вылетать на сбор в Австрию вместе с ЦСКА — для этого он изначально и прилетел в Москву.
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      16 июня в 12:12
      Шутим и смеемся вместе с Орешкиным и его идеями в цска )))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      16 июня в 12:00, ред.
      Реестр (список) не выдуманных тобой претендентов, а реальных бывших тренеров Спартака ровно в три раза длиннее. Кстати Унаи и Микаэль тоже пробыли около полгода каждый. И не надо ответную шутку воспринимать как "волнение за Спартак"
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      16 июня в 11:58
        Мessi 10
        Мessi 10
        16 июня в 11:57
        Кого-то в Спартаке снова отметелят...
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        16 июня в 11:56
        К концу сезона их должно быть 20 , юбилей к юбилею!!!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
        16 июня в 11:51
        Ответная шутка от ЦСКА. Спасибо Федуну за 18 тренера за 17 лет. ! Даешь 19-го к 100-летию клуба!
        makkie
        makkie
        16 июня в 11:20
        Вместо того, чтобы обижаться на своих боссов, кони остро реагируют на шутки от Спартака.
        Хотя шутка вполне актуальная и беззлобная.

        Увольнять Олича спустя три месяца после назначения, да еще и перед сезоном - верх непрофессионализма. Расписались в собственных ошибках. Осталось вернуть Ганчаренко ))
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        16 июня в 11:14
        А над собой слабо посмеяться???
        Futurista
        Futurista ответ 1-я конная (раскрыть)
        16 июня в 08:31, ред.
        Так вы и так подсмеивались)...теперь наша очередь...кстати с Сочи кони пролетели...
        112910415
        112910415
        16 июня в 08:15
        в этот раз получилось остроумно и жёстко ...
        и при этом не выходя за рамки
        SHMEL258
        SHMEL258
        16 июня в 07:52
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          16 июня в 07:42
          Ахах, красавцы, легенду проводили как и Тошича, быстро и не заметно
          1-я конная
          1-я конная
          16 июня в 07:29
            CSKA2012
            CSKA2012
            16 июня в 07:05
            Мда в медия центре Спартака петушки работают
            YVG
            YVG
            16 июня в 05:57
              ЦСКА ПЕРВЫЙ
              ЦСКА ПЕРВЫЙ
              16 июня в 05:09
                ДАША Д
                ДАША Д
                16 июня в 04:29
                Быстро он спекся.
                за
                за
                16 июня в 02:44
                  Красно Синий воин
                  Красно Синий воин
                  16 июня в 01:59
                  Ну ничему жизнь не учит пресс-службу спартака. Ждите скоро ответочка прилетит от ПФК ЦСКА.
                  НИКИТА ТАРАСОВ
                  НИКИТА ТАРАСОВ ответ Ironigor (раскрыть)
                  16 июня в 01:53
                  Это не шутники, это...!
                  С. В. Лавров
                  Ironigor
                  Ironigor
                  16 июня в 01:39
                  Так и не выписали пациентов из спартаковского филиала Кащенко !!! Когда же вы повзрослеете шутники самоучки ???!!!
                  протон1
                  протон1
                  16 июня в 01:28
                  олич не опозорился. опозорилось руководство цска
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