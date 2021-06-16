«Спартак» — об уходе Олича из ЦСКА: «Спасибо за сезон, легенда»

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16 июня 2021, 01:10

«Спартак» подшутил над уходом с поста главного тренера ЦСКА .

«Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда», — написала пресс-служба «Спартака» в твиттере, также опубликовав видео с фрагментом из матча «Спартак» — ЦСКА (1:0).

Не представляем наши дерби без Ивицы Олича.



Спасибо за сезон, легенда. pic.twitter.com/G9Gyhhz6Hg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 15, 2021