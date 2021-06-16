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Мбаппе сообщил Пересу, что хочет играть с Азаром и Бензема

16 июня 2021, 10:25

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале».

Мадридский клуб давно заинтересован в подписании француза, а сам Килиан раздумывает над своим будущим. В беседе с президентом «Реала» Флорентино Пересом Мбаппе сообщил, что хотел бы играть в одной команде с Эденом Азаром и Каримом Бензема, что делает трансфер форварда в мадридский клуб ещё более вероятным.

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Все комментарии
Макс Платонов
Макс Платонов
17 июня в 13:05
Денег у Реала хватит, была информация что если Мбаппе так и не продлит контракт то ПСЖ могут его продать в Реал за 125-160млн. Реал брал кредит на 328млн евро, + получил деньги от полуфинала ЛЧ, + будет продажа игроков этим летом. Короче деньги на Мбаппе у Переса есть. Если бы денег не было то никаких слухов от авторитетных источников о переходе Мбаппе в Реал и в помине бы не было.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 22:00
Азар и Бензема игроки Реала, если что)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Project Pandora (раскрыть)
16 июня в 12:41
Дзюба в Зените и сборной давно, вот и строится игра вокруг него. Хотя я согласен - это перекос.
Но тут ситуация другая. Мбаппе только собирается перейти в Реал, а уже подразумевает, что плясать будут вокруг него. Кого купить, с кем играть. Побыть джокером или подносчиком снарядов типа не про него.
Вот об этом я толковал...
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 11:55
Строится ведь игра в зените вокруг дерева, но вы почему-то все довольны. В сборной тот же принцип взят за основу, один в один, от того и игра однобокая.
idres
idres
16 июня в 11:34
Посмотрим чем дело закончится
NOVA
NOVA
16 июня в 11:33
было бы здорово!!! дай бог что Реал все таки купит мбаппе этим летом!!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ stanichnik (раскрыть)
16 июня в 11:05
а че его уговаривать, не продлит контракт и придётся продавать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 11:04
Мбаппе нужно определиться с своим будущим а то история превращается как с карликомто ухожу то нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 10:45
Значит надо ждать Эдена и Карима в ПСЖ, ведь на Киллиана у Реала денег не хватит.
swed27
swed27 ответ 1bear (раскрыть)
16 июня в 10:42
На Суперлигу ведь хватило
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 10:41
Эти звёзды совсем опупели. Выбирая себе с кем и кому играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 10:39
Реал допустили до ЛЧ, можно и пошевелиться насчёт перехода. Но вот звёзды, помимо своей персоны, предлагают купить ещё и партнёров, кого они хотят. Это явный перебор.
Получается, купив Мбаппе, Реал должен строить игру вокруг него. А должно быть наоборот, игрок для команды. Но в футболе многое идёт против логики...
stanichnik
stanichnik
16 июня в 10:38
Откровенный посыл Флорентино Пересу от Мбаппе о согласии играть за Реал. Осталось дело за малым, уговорить Насер Аль-Хелаифи продать его и оформить сделку.
David Young
David Young ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
16 июня в 10:36
Доброго времени суток. Проверили и внесли коррективы. Спасибо что сообщили.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июня в 10:34
Давно пора его купить
1bear
1bear
16 июня в 10:29
"утка",у Реала денег не хватит
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