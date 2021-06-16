Мбаппе сообщил Пересу, что хочет играть с Азаром и Бензема

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16 июня 2021, 10:25

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в «Реале».

Мадридский клуб давно заинтересован в подписании француза, а сам Килиан раздумывает над своим будущим. В беседе с президентом «Реала» Флорентино Пересом Мбаппе сообщил, что хотел бы играть в одной команде с Эденом Азаром и , что делает трансфер форварда в мадридский клуб ещё более вероятным.