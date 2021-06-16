Мбаппе сообщил Пересу, что хочет играть с Азаром и Бензема

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале».
Мадридский клуб давно заинтересован в подписании француза, а сам Килиан раздумывает над своим будущим. В беседе с президентом «Реала» Флорентино Пересом Мбаппе сообщил, что хотел бы играть в одной команде с Эденом Азаром и Каримом Бензема, что делает трансфер форварда в мадридский клуб ещё более вероятным.
Получается, купив Мбаппе, Реал должен строить игру вокруг него. А должно быть наоборот, игрок для команды. Но в футболе многое идёт против логики...
Получается, купив Мбаппе, Реал должен строить игру вокруг него. А должно быть наоборот, игрок для команды. Но в футболе многое идёт против логики...