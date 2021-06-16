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Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону»

16 июня 2021, 09:58

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщается, в конце сезона португалец поговорил с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Силва уведомил Пепа, что планирует покинуть команду этим летом. Футболисту нужен новый вызов. Полузащитник заинтересован в переходе в «Барселону».

«Манчестер Сити» будет готов рассмотреть вариант с обменом Бернарду Силвы на Усмана Дембеле. Единственной проблемой данного перехода является заработная плата португальца. «Барселона», скорее всего, не сможет платить игроку такие деньги, которые он получает в «Манчестер Сити».

Напомним, что Дембеле отказывается от продления контракта с «Барселоной». Именно поэтому «сине-гранатовые» пытаются найти возможность расстаться с футболистом.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 июня в 14:53
Стерлинг и Дембеле в одной команде, будут топовые фланги
allemz
allemz
16 июня в 14:11
Насчёт Дембеле чушь, надеюсь
Дoбрыня
Дoбрыня
16 июня в 11:40
Интересный расклад получается
Илья85
Илья85
16 июня в 10:34
Странно ,если Дембеле уходит то какие проблемы с зп. У француза ,если не ошибаюсь ,зп в 1,5 боль чем у Сильвы
STVA 1
STVA 1
16 июня в 10:16
Это его право
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 июня в 10:01
А готов он дать клятву Месси?
Ironigor
Ironigor
16 июня в 09:59
Все переговоры после чемпионата Европы, так и передайте всем уткам !!!)
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