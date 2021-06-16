Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону»

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16 июня 2021, 09:58

Полузащитник может покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщается, в конце сезона португалец поговорил с главным тренером «горожан» . Силва уведомил Пепа, что планирует покинуть команду этим летом. Футболисту нужен новый вызов. Полузащитник заинтересован в переходе в «Барселону».

«Манчестер Сити» будет готов рассмотреть вариант с обменом Бернарду Силвы на . Единственной проблемой данного перехода является заработная плата португальца. «Барселона», скорее всего, не сможет платить игроку такие деньги, которые он получает в «Манчестер Сити».

Напомним, что Дембеле отказывается от продления контракта с «Барселоной». Именно поэтому «сине-гранатовые» пытаются найти возможность расстаться с футболистом.